Calvo asegura que harán muy pronto una oferta a todos salvo a Vox

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha afirmado en Hoy por Hoy que muy pronto harán una oferta de diálogo para la formación de un gobierno que quieren tener cuanto antes. Esa oferta "solo tendrá un límite: quienes de una forma u otra cuestionan nuestro orden constitucional, los valores de la democracia y ponen en peligro nuestro sistema político". Calvo ha aclarado que se refería principalmente a Vox -"una ultraderecha aupada por el PP y Ciudadanos"-, pero también ha señalado a ERC que debe, como condición previa, "comprometerse con la convivencia".

Calvo ha afirmado que "las radicalidades no sirven en democracia para sacar adelante la agenda de los problemas reales del país, de los ciudadanos". Al PP le pide responsabilidad y no caer en "un discurso inquietante", como ha calificado la intervención de Pablo Casado tras conocer los resultados. A su juicio, "el PP tiene que seguir frenando a Vox, cosa que no ha hecho hasta ahora y nosotros somos el dique de la ultraderecha en nuestro país" y ha añadido que "debería anteponer los intereses del país a su lógica electoral".

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha cargado contra PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, a los que ha señalado como grandes responsables de la repetición electoral y se ha mostrado agradecida a los votantes por la victoria socialista del domingo. "Nosotros no convocamos elecciones. Nosotros ofrecimos un gobierno de coalición que ellos (Unidas Podemos) no aceptaron. Fuimos al límite de una posibilidad que exploramos con bastante honestidad", ha dicho Calvo. La socialista ha remarcado que "las elecciones se convocan automáticamente porque ningunos de los demás partidos porque ninguno de los demás partidos ayudaron en absolutamente nada a la investidura".

Calvo ha indicado que el PSOE asume su responsabilidad; pero ha subrayado la penalización que han sufrido sus rivale sen las urnas. "Ayer hubo dos penalizaciones muy claras. Una rotunda a Ciudadanos, pero otra también a Unidas Podemos". Acerca de las explicaciones por las que el Partdio Socialista ha perdido tres escaños con respecto alos resultado de abril, Carmen Calvo ha apuntado a la disminución de la participación -"el voto progresista se desmoviliza antes que el voto de derechas- y a la concurrencia de más partidos que han dificultado obtener más escaños en el reparto de los restos.