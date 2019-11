Voy a criticar un poco a los medios de comunicación, venga. El domingo, a partir de las ocho de la noche, y cuando aún no estaba todo escrutado, los periodistas empezaron a opinar. Opinaban cada vez que había un nuevo dato. ¿Sube uno un escaño? A opinar. Y no era definitivo, pero a opinar. ¿Baja uno otro escaño? A opinar. Y yo me pregunto, ¿tanto costaba esperarse hasta que se supiera todo, tanto costaba poner una película en las teles, o música en las radios hasta las 11 que se supiera el resultado real, y así los contertulios ya pudieran opinar con los datos definitivos?

Tanta ansia, por dios, tanta ansia por opinar solo con datos en el aire. Por eso, propongo que los tertulianos empiecen ya a opinar sobre las próximas elecciones, dios quiera que dentro de cuatro años. Desde ahora y hasta las próximas elecciones un programa especial de cuatro años de duración con hipótesis, con encuestas, con datos en el aire, cuatro añicos con sus 48 meses de un programa electoral de 35 mil horas.

Venga, periodistas, venga, ¿a qué esperáis para elucubrar sobre el resultado de dentro de 4 años? ¡Venga, va! Ansiosos, que sois unos ansiosos, la madre que os parió.