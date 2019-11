"Ningún estudio acredita beneficios y ningún consumo de alcohol es beneficioso"

Los tres expertos coinciden: están en contra del último estudio publicado sobre los supuestos beneficios para la salud del consumo moderado de cerveza. No es ético, según los invitados, alentar de alguna forma al consumo de alcohol, y puede ir, incluso, contra la ley según un reglamento vigente en España desde 2006.

La investigación, llevada a cabo por la doctora Lina Badimón, directora del Centro de Investigación Cardiovascular (CIC), expone que el consumo de dos latas de cerveza al día en hombres y una lata en mujeres puede ser beneficioso para la salud cardiovascular. La semana pasada hablamos con la propia autora, miembro del Comité Científico de "Cerveza y Salud", entidad que ha financiado el estudio. Y con el presidente del Comité Central de Deontología de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, quien se mostró “sorprendido” con las afirmaciones de la doctora. Algo que calificó de "irresponsable". Esta semana hemos buscado diferentes puntos de vista: el de un médico, un dietista-nutricionista y un abogado experto en consumo.

El punto de vista médico

Miguel Ángel Royo Bordonada, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, estuvo el domingo en SER Consumidor y afirmó que el consumo de alcohol en ningún caso es beneficioso. "Recomendar el consumo de cerveza por motivos de salud es un despropósito".

“Lo problemático de este estudio es cómo se cuenta. No se nos dice nada de los efectos a largo plazo del alcohol. Se menciona como un resultado positivo que no aumenta el peso, pero es lo esperable, porque estas personas no han modificado sus hábitos”, lamentó el doctor.

Miguel Ángel Royo Bordonada reiteró que el cosumo de alcohol siempre es peligroso. “Ningún estudio hasta el momento acredita los supuestos beneficios del alcohol. No hay ningún consumo de alcohol beneficioso para la salud", expuso. Y alertó de que “el alcohol es causante del 6% de la mortalidad a nivel global”

Qué dicen los dietistas-nutricionistas

Juan Revenga, dietista-nutricionista, colaborador habitual del programa, expuso su total disconformidad con la investigación. "Usar cualquier aspecto de salud como punto de palanca para la promoción de cualquier tipo de bebida alcohólica es una irresponsabilidad. Y si se es profesional sanitario, además de irresponsable, probablemente esa acción también vaya en contra del código deontológico".

El dietista explicó cómo los productores de bebidas alcohólicas utilizan estos estudios para promocionar el consumo de alcohol. "Las alegaciones de salud que conocemos sobre el vino, o en este caso sobre la cerveza, las conocemos por los medios de comunicación. Nunca encontraremos estas alegaciones en las etiquetas o en la publicidad, porque nuestra legislación prohíbe hacer descansar cualquier beneficio sobre la salud en bebidas con más de 1,2 grados de alcohol"

"La única forma que tienen los productores de hacer publicidad es disfrazarla de ciencia. "Cerveza y Salud" - que curiosamente es quien patrocina el citado estudio favorable al consumo de cerveza - es una entidad creada por Cerveceros de España" , explicó. Y afirmó que este tipo de estudio "no es ciencia, es marketing".

¿Legal? Qué opina el abogado

Francisco Ojuelos, abogado y autor de “El derecho de la nutrición”, alegó en SER Consumidor que en ningún caso se pueden hacer afirmaciones sobre cualquier supuesto beneficio de las bebidas alcohólicas. "En España y en Europa tenemos una ley desde el año 2006 que regula las afirmaciones que se pueden hacer sobre las cualidades de los alimentos, y en las bebidas con una graduación mayor del 1,2% de alcohol no podrán figurar declaraciones de propiedades saludables”.

“En 2004, la Audiencia Provincial de Sevilla en una sentencia dice que pretender atribuir efectos saludables a un licor puede constituir un supuesto de publicidad engañosa”, explicó el letrado.

El abogado destacó el hecho de que la investigación haya sido financiada por “Cerveza y Salud”. "Llamar a una asociación de productores de cerveza “Cerveza y Salud” es un fraude"

"Yo creo que el Ministerio de Sanidad tendría que tomar cartas en el asunto, porque es incompatible con la norma", concluyó.