'Frozen 2': más épica, madura, feminista y ecologista

Disney ataca cerca de Navidad con la segunda parte de Frozen, más madura y ecologista que la primera entrega. Tras Scorsese, Netflix manda a los cines otra de sus apuestas de la temporada: Historia de un matrimonio, con Scarlett Johansson y Adam Driver. Los Miserables ha sido uno de los descubrimientos de la temporada, Ladj Ly rueda la realidad de los suburbios parisinos en pleno auge de la extrema derecha. El cine español tiene ración doble: el thriller de Paco Cabezas, Adiós, con Mario Casas y Natalia de Molina y la adaptación de la novela Intemperie que firma Benito Zambrano. En cine clásico celebramos el cumpleaños Concha Velasco y los 60 años de Ben-Hur. Y más ficción histórica porque Amazon estrena la serie Hernán, sobre la conquista de América, con Óscar Jaenada.

Frozen 2 (Jennifer Lee y Chris Buck)

Seis años han pasado desde que el fenómeno Frozen llegó a nuestras pantallas, seis años de Olaf, de niñas, niños, y no tan pequeños, disfrazados de Elsa, de pedir insistentemente una novia para la reina de Arendelle y seis años de cantar ‘Let it go’, convertida en un himno para la comunidad LGTBI, a todo pulmón.

Después del gran fenómeno que esta cinta supuso, llega una segunda parte cargada de expectativas para contarnos qué hay más allá del ‘felices para siempre’. En Frozen II Elsa escucha una voz que nadie más oye que le promete respuestas, y no puede evitar ir en su búsqueda. Pero esas respuestas también representan una amenaza para el reino y todo lo que ella y Anna desearon. Así que cuando Elsa emprende este peligroso viaje recorriendo bosques encantados y mares oscuros más allá de Arendelle, su hermana decide ayudarla a descubrir el misterio junto con Kristoff, Olaf y Sven.

FROZEN 2 Duración 103 minutos Dirección Jennifer Lee y Chris Buck Guión Jennifer Lee Reparto Animación. En la versión original las voces de Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad

Es un viaje con tono otoñal en el que estos personajes tan queridos por el público descubrirán los secretos de su pasado y entenderán el origen de todo. Nos esperan a lo largo del camino gran cantidad de sorpresas, como números musicales con renos, y nuevos personajes que prometen hacerse un hueco en nuestro corazón. Ha pasado mucho tiempo desde la primera entrega y todos son más maduros, por lo que la película también lo es, además de ser más épica, feminista y ecologista, aunque no deja de estar destinada a los más pequeños. Esta segunda entrega de ‘Frozen’ es la vuelta a las esencias, al alma de los clásicos del Disney de toda la vida en una época cargada de remakes.

Son muchos los que han pedido, y casi suplicado, una novia para Elsa por un Disney con más diversidad, pero la reina de Arendelle, que lleva el peso del reino y del mundo sobre sus hombros, es un personaje femenino tan fuerte que no necesita a nadie con quien gobernar, solo veremos la historia de amor que comparte con su hermana. Una princesa emporada y no determinada por la relación con un hombre para una nueva época. Sean pacientes porque hay escena post créditos, pero tras 10 minutos de banda sonora, entre la que se encuentra ‘Into the unknown’, la que promete ser la sucesora de ‘Let it go’ y que en España interpreta David Bisbal.

Historia de un matrimonio (Noah Baumbach)

Junto con El irlandés, la gran apuesta de Netflix para esta temporada. Un drama sobre el derrumbe de un matrimonio y la dureza del divorcio. Dirige Noah Baumbach y los protagonistas están en todas las quinielas para los Oscar: Adam Driver y Scarlett Johansson.

HISTORIA DE UN MATRIMONIO Duración 136 minutos Dirección Noah Baumbach Guión Noah Baumbach Reparto Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Merritt Wever

Es un relato desgarrador y cruel, un dramón con un guion preciso e inteligente al servicio de unas interpretaciones brillantes. La cinta encuentra momentos de fuga con un humor negro y una arrebatorada Laura Dern como abogada, otro de los aciertos de la cinta, mostrar el gran negocio de los divorcios en EEUU. Con una dirección sutil e intimista, Baumbach mide con acierto los tiempos y el avance de esta historia de amor perfectamente hilada que te desarma emocionalmente.

Los Miserables (Ladj Ly)

Amigos míos, retened esto: no hay malas hierbas ni hombres malos. No hay más que malos cultivadores”, escribió Victor Hugo en Los Miserables. Una novela que sigue vigente, como demuestra el director francés Ladj Ly con Les Misérables. De origen maliense, Ly ya tiene un César por el corto en el que se basa su ópera prima. De ella no solo coge el título de la novela, también la tesis de su autor. La pobreza, la exclusión y la marginalidad de occidente son las causantes de la violencia de la sociedad. Una tesis que habíamos visto en otros directores galos, como Jacques Audiard con Dhepaan, un thriller ambientado también en las barriadas parisinas. O también en otro clásico francés, La haine (El odio), película de Mathieu Kassovitz de 1995.

Sin embargo, Ladj Ly, activista y realizador, se aleja del thriller y se adentra en el realismo sucio, mostrando el día a día de una patrulla de policía que trata de mantener el orden en uno de esos barrios de las afueras con miedo a que se repita lo ocurrido en el año 2005, cuando se desataron una masiva quema de coches y disturbios en distintos puntos de París. Tres policías -interpretados por Damien Bonnard, Alexis Manenti y Djibril Zonga- que recorren los mercadillos, sonsacan a los líderes del barrio y tienen controlada a toda la población, pistola en mano. Todo en orden hasta que un día un drone filma cómo uno de los agentes dispara a un niño.

LOS MISERABLES Duración 109 minutos Dirección Ladj Ly Guión Ladj Ly, Giordano Gederlini, Alexis Manenti Reparto Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Jeanne Balibar

Más de 20 años han pasado de la denuncia de Kassovitz, pero las circunstancias de los habitantes siguen siendo las mismas. No hay trabajo, no hay integración y hay demonización absoluta por su color de piel o religión. De hecho, es raro encontrar a actores, actrices o directores que provengan de estos lugares que también son Francia y también es Europa. La película muestra a la perfección cómo se pasa del concepto acuñado por Bourdieu, el sociólogo francés, de violencia simbólica, a la violencia real, violencia policial que no es discutida. El contexto social y la interseccionalidad de clase y raza sirven para evidenciar cómo una víctima del sistema se convierte en victimario. Es decir, como alguien que sufre desigualdad, y muchas más cosas, acaba impartiendo también violencia.

Activista involucrado en la lucha contra la violencia policial en Francia, ejerce en Les Misérables una crítica a la actitud policial, clasista y violencia, pero donde introduce matices, muchos grises en un relato que hace que el espectador pase de posicionarse con los personajes de los policías a sentir la presión de los niños que juegan al fútbol en las canchas de los barrios y son cacheados cada dos por tres. Hay influencia del cine social francés, pero también de la denuncia enérgica de Spike Lee. En la Europa de la extrema derecha y del racismo, Les Misérables es un jarro de agua fría a los políticos franceses y, en general, a los políticos de los países occidentales, que permiten el establecimiento de guetos en grandes capitales llenas de turistas y de bellos monumentos. La cinta evita hablar de islamismo. La prensa ha relacionado, en varias ocasiones, los suburbios con la creencia que ahí crece el terrorismo islámico. Sin embargo, el director no abre este debate, que sería complejo. Es inteligente al parar a tiempo y evitar perpetuar el estereotipo.

Con potencia visual y política, hay planos de drone completamente justificados, que muestran hileras de chabolas y de edificios llenos de pisos enjambre que el director ha rodado en Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Hay algo más, hay reflexión sobre las identidades. La mayoría de esos niños son franceses y cantan La Marsellesa, llevan las banderas del país en el que viven y se emocionan cuando marca su selección y lo celebran en el Arco del Triunfo.

Adiós (Paco Cabezas)

El director sevillano vuelve a casa con un thriller visceral y furioso sobre la venganza y la corrupción en las 3.000 viviendas. Es la primera vez que se graba en la barriada sevillana, curiosamente lo que le abrió las puertas con las patriarcas gitanos fue haber hecho una película con Nicolas Cage. Suena la música de Enrique Morente, una versión de Los Chunguitos y hasta Rosalía para adentrarse en una historia de venganza y corrupción que se pregunta por la idea de justicia y reflexiona sobre la familia, la pérdida y el deber. Mario Casas y Natalia de Molina encabezan el reparto, una pareja que pierde a su hija en un accidente el día de su comunión.

ADIÓS Duración 111 minutos Dirección Paco Cabezas Guión José Rodríguez, Carmen Jimenez, Paco Cabezas Reparto Mario Casas, Natalia de Molina, Ruth Díaz, Carlos Bardem, Mona Martínez

El trágico suceso desata una espiral de violencia entre clanes y policía, todo un entramado de trapicheos, secretos, mentiras y turbias relaciones. “Hay una pregunta ¿Qué harías tú por un hijo? Todas la historias, hay varias subtramas, la base siempre es el hecho del hijo, es algo que está presente en todas los personajes. La justicia, la búsqueda de la verdad, la sed o necesidad de algo que es tan incomprensible como perder un hijo ¿Cómo haces para seguir viviendo? ¿Qué necesita una persona? A veces puede ser la rabia con la venganza, otras la justicia o tapar cosas, como otros personajes. Hay muchas puertas abiertas y cada espectador se atreverá a entrar en una o en otra”, explica Natalia de Molina, una madre devastada cuyo coraje la mantiene en pie para llegar hasta el fondo del asunto.

Con acento sevillano, Mario Casas es un padre furioso, desbocado, un personaje que opera desde las entrañas. “El personaje lo tienes que crear de todas partes, ya no es solo la psicología sino cómo es, de dónde vine, el porqué está en ese punto, todo un background muy importante. La película, por cómo la cuenta Paco, tiene algo puro, de raza y en nuestras interpretaciones, las de unas padres que cuentan la pérdida, hay algo ahí de natural y antinatural a la vez, pero muy terrenal y de la vida”, comenta el actor.

En ‘Adiós’ se respira Sevilla en cada plano. Todo su folclore, gitaneo y la imaginería religiosa. Pero también indaga en la corrupción policial de un barrio instalado en el desamparo, de una comunidad que conforma casi una ciudad paralela. Con planos áreos Paco Cabezas te sumerge en ese mundo, en la brutalidad de la noche y aplica mucho de lo aprendido. Pulso, ritmo, iluminación y fotografía al servicio de una cinta visceral en la que casi coreografía la violencia. El intercambio de golpes y disparos resuenan con una contundencia visual que lo confirman como uno de los directores más interesantes de la industria actual. Una película, como él dice, que es como una letra de flamenco, intensa como una canción de Camarón. "Dos corazones a un tiempo están puestos en balanza, uno pidiendo justicia y otro pidiendo venganza".

Intemperie (Benito Zambrano)

El otro estreno español es la adaptación de la exitosa novela de Jesús Carrasco, Intemperie, que firma Benito Zambrano, con guion de los hermanos Remón. Luis Tosar es el pastor que acoge a un niño que huye de su pueblo y de los hombres del capataz, al que da vida Luis Callejo.

INTEMPERIE Duración 103 minutos Dirección Benito Zambrano Guión Pablo Remón, Daniel Remón, Benito Zambrano Reparto Luis Tosar, Luis Callejo, Jaime López, Vicente Romero, Manolo Caro

El director sevillano apuesta por un western seco, asfixiante, donde se siente el calor sofocante, y retrata una época, la de la posguerra, la vida de miseria, la hambruna y esas cuevas convertidas en el único cobijo. Ante esa vida sin esperanza, el ímpetu de un niño que se rebela contra los nuevos señoritos déspotas y la solidaridad de un pastor que aún cree en un mundo más justo y bondadoso.

Araña (Andrés Wood)

Han pasado 46 años del golpe de Estado de Pinochet que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende y parece que las raíces del ultranacionalismo siguen presentes en Chile, y eso es lo que el cineasta Andrés Wood plasma en su nueva película: ‘Araña’. El filme, ambientado en el Santiago previo al golpe de Estado de septiembre del 73, va saltando entre dos épocas para trazar el relato de una sociedad herida en aquellos últimos meses de gobierno de Allende y que lo sigue estando 29 años después de Pinochet.

ARAÑA Duración 120 minutos Dirección Andrés Wood Guión Guillermo Calderón Reparto Mercedes Morán, María Valverde, Marcelo Alonso, Felipe Armas

‘Araña’ es la historia de Inés, Justo y Gerardo, quienes forman parte de un violento grupo nacionalista que quiere derrocar al gobierno marxista en los 70. Se ven envueltos en un arriesgado triángulo amoroso y juntos cometerán un crimen político que, teóricamente, los separaría para siempre. Pero 40 años después se reencuentran con un Gerardo que se deja llevar por la venganza y por su obsesión por hacer renacer la causa nacionalista. Inés, que ahora es una influyente empresaria, hará todo lo posible para que Gerardo no divulgue su pasado ni el de su marido, Justo. Es un thriller político protagonizado por María Valverde y Mercedes Morán, quienes comparten el papel de Inés. Ambas han conseguido que las dos versiones del personaje sean coherentes la una con la otra a pesar de no haber trabajado juntas para conseguirlo. El objetivo de Wood con esta película era recordar el contexto político y social de esos años en Chile, y a la vez le parecía atractivo ver ese espacio histórico, que generalmente se trata en la ficción desde el punto de vista de la izquierda, desde otra óptica. ‘Araña’ abarca un grupo ultraderechista como Patria y Libertad, pero también habla del presente, de los movimientos nacionalistas que resurgen.