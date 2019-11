Pablo Sarabia: "No sé si Mbappé y Neymar seguirán el año que viene"

Pablo Sarabia ha sido el salvador del Paris Saint Germain y quien pudo dar a su euqipo el paso a octavos de final como primero de grupo. El español marcó el gol del empate en el Santiago Bernabéu, en el minuto 83, a escasos minutos del pitido final. "Se me ha quedado franca y he podido marcar. No he dudado", indicaba el furbolista a Antón Meana, en sintonía de El Larguero.

A pesar del empate, lo cierto es que los franceses han sufrido mucho con el Real Madrid, que ha mostrado su nivel más alto en lo que va de temporada, con un encuentro lleno de ocasiones. "Es verdad que en cuanto a resultado nos vamos contentos, pero el equipo no ha estado del todo bien, tendremos que quedarnos con el caracter que hemos mostrado cuando nos han marcado el 2-0. Es verdad que hay cosas que analizar. Nosotros somos primeros, que es el primer objetivo que tenemos y es con lo que nos tenemos que quedar", indicaba Sarabia.

"El Real Madrid ha estado a un nivel altísimo, con muchas oportunidades y lo hemos notado", confirmaba el jugador del París Saint Germain. A su vez, admitía que Navas había sido el mejor en el conjunto francés: "Keylor ha hecho un partidazo, ya sabemos de lo que es capaz". Además, Manu Carreño también le ha preguntado por el futuro de Mbappé y Neymar lejos del club: "No lo sé, me dedico a disfrutar ahora mismo y son nuestros".