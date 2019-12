Doña Rosita: ni solterona, ni fracasada

"Estaba con mi hijo en el parque cuando recibí una llamada. Me proponían adaptar y dirigir la obra que vais a ver esta noche, Doña Rosita la Soltera o el lenguaje de las flores, de Federico García Lorca. Dije que lo pensaría. Conocía la obra, aunque nunca había pensado en dirigirla. De hecho, nunca había pensado en dirigir nada que no hubiera escrito yo. Esa noche, después de acostar al niño, lo hablé con mi mujer, que también la conocía..."

Así explica al público el dramaturgo y director Pablo Remón, a través del actor Francesco Carril, como si fuera un making of de la obra, sus dudas a la hora de llevar a escena Doña Rosita, la soltera, de Lorca, que en su versión libre titula Doña Rosita, anotada. Porque Remón, autor de Los mariachis o Sueños y visiones de Rodrigo Rato, anota sobre las palabras de Lorca su propia biografía -las mujeres de su familia, su pareja, sus tías, su infancia, en definitiva- y construye una historia en la que Rosita no es una solterona a quien los prejuicios de la época pasan por encima. La Rosita de Pablo Remón no es una víctima, no es una fracasada, ella decide libremente esperar a aquel chico que no volverá nunca... y todos recordamos que, como ella, también tuvimos 20 años y muchos de nuestros sueños de juventud se fueron por el desagüe.

En La Hora Extra conversamos hoy con Pablo Remón, Fernanda Orazi y Francesco Carril de esta historia que habla de cómo entonces y también ahora a las mujeres parece que sólo nos definiera el amor, estar con alguien o formar una familia. Así que aprovechamos para reivindicar a quienes decidieron no marcar la casilla de la convención y recorremos esa distancia entre la insolencia de los 20 y el tufillo a derrota que llega cuando vas cumpliendo años.

En el programa de hoy colaboran Emma Vallespinós, Eva Cruz, Yonyi Arenas y José Manuel Romero.

La música que suena es de La La Love You, Queyi, María Rodés, Erykah Badu y Franz Ferdinand, entre otros.