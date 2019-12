Álvaro Benito: "A día de hoy es el mejor jugador del Real Madrid a nivel defensivo"

Un Real Madrid ya clasificado dejó buenas sensaciones al pasar un trámite y vencer al Brujas. Goles de Vinicius, Rodrygo y Modric dieron la victoria a los blancos y Álvaro Benito lo analizó en El Larguero.

"Me ha gustado mucho Militao, seguramente a nivel defensivo sea el mejor que tiene el Real Madrid a día de hoy. Le he visto muy bien de concepto y al espacio. El Brujas tiene jugadores muy rápidos, pero ha sabido anticiparse. Con el balón todavía no es Varane, no es Sergio... pero vamos a ver a dónde llega", comenzó a explicar.

"A Vinicius le he visto con mucha más templanza hoy con su juego. No queriendo demostrar en cada balón, es muy importante elegir el momento. Veo brotes verdes. En el gol, elige la opción tranquila, elige pensar. En otros momentos ha elegido romperla. Ahora ha dado una templaza a la que no nos tenía acostumbrados", dijo sobre uno de los goleadores de la noche.

Isco fue elegido el mejor jugador del partido por parte de la UEFA. Sobre el malagueño, Benito dijo que: "El partido se sabía que no había mucho en juego, sabían que tenían esa tranquilidad. No lo veo para eser el mejor del partido pero está en el carro, que eso ya es algo".