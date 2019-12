El padre de Neymar: "Más tarde o más temprano habrá un acuerdo con el FC Barcelona, con certeza"

Neymar dos Santos, padre de Neymar Jr, ha atendido la llamada de El Larguero para hablar de la nueva denuncia del jugador al Barça que, según ha adelantado El Mundo y ha podido confirmar el FC Barcelona a la Cadena SER, se trata del pago del finiquito que reclama el brasileño. El futbolista del PSG pide al club blaugrana 3,5 millones de euros, una cantidad que el equipo azulgrana no ha querido pagar porque quiere esperar a que se resuelva la otra demanda.

El padre del jugador, explica "no sabe nada" de ninguna denuncia y que se trata de una cantidad de dinero correspondiente "a cuando se marchó" del club blaugrana. "Estuvimos meses atrás en Barcelona para solucionar esto. Es una cosa ya pasada, más tarde o más temprano habrá un acuerdo entre Barcelona y Neymar, con certeza. Es una cosa pasada, de cuando Neymar se marchó de Barcelona. La justicia no es rápida, es una cosa normal", explicaba el padre del jugador, en El Larguero.

"En el Barcelona no están preocupados con esto y nosotros tampoco. No hay nada de denuncias nuevas, nada nuevo", aclaraba Neymar dos Santos a Manu Carreño, insistiendo en que no sabe nada de esta nueva denuncia al FC Barcelona: "Todo lo que pasa por Neymar, pasa por mí. Mañana veré todo esto que está pasando. No sabía nada, es alguien que quiere crear polémica. Que nadie se preocupe, es una cosa anterior".