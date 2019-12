¿Propuesta irreal?

Tras la protocolaria ronda de consultas, el rey Felipe propuso ayer a Pedro Sánchez como candidato a la investidura como presidente de Gobierno. Y el señalado aceptó. Y es sorprendente porque, hasta donde sabemos, a esta hora aún no le salen las cuentas para ser investido y las negociaciones para conseguir apoyos aún siguen abiertas. Así que nos preguntamos si la propuesta real es irreal por apresurada y si su aceptación es prematura.

Quizás las cosas estén hechas y no se nos cuenta, cosa que no nos parecería bien. O quizás consideren que la propia propuesta y su aceptación sean medios de presión para animar voluntades, apuesta arriesgada habiendo visto lo visto. O, quién sabe, puede que Pedro Sánchez haya aceptado por responsabilidad, para poner en marcha un proceso constitucional que tiene una increíble laguna: porque si sucesivos candidatos propuestos declinasen la invitación entraríamos en un bucle infinito. No sabemos, pero desde luego hay algo que a esta hora no cuadra.