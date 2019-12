Cómo ofrecer un servicio técnico en más de diez países con una conexión ADSL "lenta y que se cae"

Este domingo 'El País Semanal' se asoma a la España vaciada, concretamente a Teruel con el reportaje 'Teruel, ni muda ni vacía' que analiza a través de historias personales el éxito que ha supuesto la llegada de 'Teruel Existe' al Congreso de los diputados.

Historias como la de Miguel Tomás, que es el presidente de ‘Turomás’, una empresa de maquinaria que se encuentra en Rubielos de Mora, una localidad de poco más de 600 habitantes. Es de las pocas empresas del mundo que fabrica maquinaria para poder cortar vidrio.

'Banda estrecha'

Su empresa cuenta con más de 100 trabajadores que viven en la localidad o en otros pueblos del entorno. Los problemas de gestionar una empresa de ese tipo en un pueblo de difícil acceso de Teruel son muchos, cuenta Tomás, aunque algunos han conseguido solucionarlos a lo largo del tiempo.

Uno de ellos es el de los cortes de luz más que habituales en la zona hasta hace unos años: "En el tema de la energía hace unos años estábamos peor que ahora. Estoy provisto de esos generadores. Últimamente se va alguna vez, pero se ha solucionado".

En pleno 2019 el gran problema al que se enfrentan es otro, el de la banda ancha. En un país en el que muchas zonas del entorno rural forman parte de las llamadas "zonas blancas" sin acceso a internet esta se está convirtiendo en la gran barrera: "no tener fibra es un problemón". En su caso la maquinaria que venden la exportan a más de 10 países y cuentan con un sistema de control remoto para poder ofrecer un servicio técnico online "para mantenimiento, para una avería" pero "el servicio es lento y se cae muchas veces".

"No puedo pretender tener un aeropuerto"

Tomás comprende que no todas las infraestructuras pueden llegar a los pueblos: "Yo no puedo pretender tener un aeropuerto, pero esto es un servicio que la inversión yo creo que es muy relativa", explica aludiendo a la necesidad de llevar la fibra a los municipios de la España vaciada.

Este tipo de problemas le han hecho plantearse en más de una ocasión trasladar su empresa, aunque no lo hace "por principios". Ha explicado que en un momento de zonas deshabitadas y ciudades superpobladas "siempre he luchado por quedarme en mi zona. Ha sido uno de los principios míos y por eso he luchado, aunque a lo mejor el precio he tenido que pagarlo alto".