Las películas y series que esperamos con más ganas en 2020

Empieza el año con estrenos potentes como Clint Eastwood y su Richard Jewell, un nuevo relato de exaltación patriótica en tiempos de Trump. También regresa Roman Polanski con El oficial y el espía, su mirada al caso Dreyfus y al antisemitismo. En enero llega una de las películas que pujará fuerte en la temporada de premios, ‘1917’, la inmersión bélica de Sam Mendes con un falso plano secuencia.

Los Oscar se han adelantado casi un mes y eso ha hecho que se acumulen los grandes estrenos este mes, como Judy, sobre la protagonista de 'El mago de Oz', la leyenda Judy Garland, que podría darle el galardón a René Zelleweger. También ‘El escándalo’, sobre el acoso sexual de Roger Ailes, el magnate de Fox con Charlize Theron o la comedia ‘JoJo Rabbit’, de Taika Waititi, parodiando a Hitler.

Después de los Oscar será el momento para aquellas películas rezagadas en los premios. Por ejemplo, ‘A hidden life’ (‘Una vida oculta’), de Terrence Malick, una emotiva carta de amor en medio de la Segunda Guerra Mundial que retrata el momento de la Europa actual. Otras cintas que han pasado por varios festivales irán llegando a las salas españolas, como ‘Martin Eden’ o ‘Seberg’.

La polémica sobre qué es cine y dónde hay que verlo surgió en 2019 y centrará el gran debate de este próximo año que inauguramos. Recuerden que Scorsese, con película en Netflix, decía que los superhéroes no son cine. Salían a defender a Marvel y compañía actores y directores, pero lo cierto es que la industria sigue en un proceso de cambio con las franquicias de superhéroes en plena forma.

El año de las superheroínas

‘Viuda negra’ es una de las grandes apuestas de Marvel para la temporada. El personaje de Scarlett Johansson tiene su propia aventura. Una mujer protagonizando otra película de superhéroes. Parece que Disney ya ha visto que también dan dinero y siguen fichando a directoras. En este caso es Cate Shortland, pero también tiene en nómina a Chloé Zhao, la directora indie de The Rider estrenará The Eternals, Los Eternos, con Angelina Jolie, Salma Hayek y los Stark de Juego de Tronos, Richard Madden y Kit Harrington.

Y otra moda que se mantiene en 2020 es esa manía de Disney de revisitar todas sus clásicos animados en acción real. Lo vimos con La bella y la bestia, con El rey León, con Aladín... todas con muchas risas en redes sociales, pero con una taquilla enorme. Pues ahora le toca el turno a Mulan, eso sí, con un gran reparto, con lo mejor del cine asiático, entre ellos la actriz Gong Li.

En la competencia, DC, que fue la primera en darse cuenta de que las historias con mujeres daban pasta, repite con la segunda parte de Wonder Woman. Patty Jenkins vuelve a ponerse tras las cámaras y Gael Gadot a encarnar a la superheroína.

Más reticentes a los personajes femeninos están en la saga de James Bond. El 2 de abril llega la nueva entrega con Daniel Craig como el agente 007 y con la dirección de Cari Fukuyama, el de True Detective. Vuelve la franquicia en medio de la polémica sobre si debe sustituir a Craig un actor negro o una mujer. De momento nada de nada. Pero sí que han fichado a una mujer, a la creadora de moda en televisión, la británica Phoebe Waller Bridge, para que diera un repasito al guion y de paso, meter un personaje femenino con más fuste que las chicas Bond, las guapas al servicio del espía. Pero ojo, que también está Ana de Armas, cuya carrera despega en Hollywood.

Los tótems apuestan por remakes

Uno de los estrenos más esperados será el de ‘West Side Story’. Su vuelta se enmarca dentro de una tendencia de directores consagrados que se apuntan a la moda de hacer remakes de grandes éxitos. En este caso es Spielberg y se atreve con este musical estrenado en 1961, una moderna revisión del Romeo y Julieta. La ciencia ficción también sufre la moda del remake.

El canadiense Denis Villeneuve, el de La llegada y la última de Blade Runner, va a estrenar Dune. Es una de las adaptaciones más esperadas por la pretenciosidad del proyecto, por el reparto con Chalamet, Bardem, Zendaya... y porque todavía recordamos la fallida adaptación de David Lynch. Habrá también secuela de Top Gun con Tom Cruise, aquí la expectación está en saber si el actor está más joven ahora que en la cinta original.

El cine independiente

Wes Anderson, después de Isla de perros, vuelve al cine de acción real con una historia ambientada en el mundo del periodismo. El reparto cuenta con Chalamet y Saoirse Ronan, también veteranos como Kate Winslet, Benicio del Toro, Adrien Brody, Frances McDormand, Tilda Swinton y Christophe Waltz.

Sofia Coppola también tiene película para este 2020. On the rocks es una tragicomedia en la que vuelve a trabajar con Bill Murray, casi 20 años después de Lost in translation. Esta vez es la historia de una joven que se reencuentra con su padre, un play boy. Será la primera aventura cinematográfica de otra empresa hipster: Apple TV. El guonista Charlie Kauffman, que ha firmado los libretos más intensos de Hollywood, como El ladrón de orquideas y Olvidate de mi, adapta una novela de Ian Redi sobre una mujer que no sabe cómo romper con su novio. Toni Collete es la protagonista de esta película producida por Netflix.

Y la británica Sally Potter ha conseguido reunir a un elenco bastante potente en Molly. Cuenta con Bardem, Elle Fanning, Shalma Hayek y Chris Rock en una película rodada en Almería y ambientada en México y Grecia. Y para los amantes del cine más extremo. El francés Leox Carrax, el de la hipnótica Holy Motors, tiene un musical, con Marion Cotillard y Adam Driver. Es Annette, la historia de un matrimonio entre un monologuista y una cantante de ópera con una hija con un don especial.

Del cine latino, dos películas, Ema, Pablo Larraín, una película que pasó por Venecia y que muestra retrato de una generación a ritmo de reggaeton. Y Monos, una de las sensaciones de los festivales. Su historia se sitúa en una montaña remota en la que varios niños armados vigilan a una rehén a la que han secuestrado. Visualmente, una de las cintas más estimulantes del año. Dirige el colombiano Alejandro Landes.

Un año para nuevas miradas en el cine español

Con un año en el que han estrenado Almodóvar, Amenábar, Paco Plaza o el trío vasco de ‘La trinchera infinita’, este 2020 se presenta como un año de incógnitas y oportunidades en el cine español sin relevo de otros autores consagrados. Alberto Rodríguez está aún en fase de escritura de sus siguiente proyecto junto a Rafa Cobos después de la segunda temporada de ‘La peste’. Los directores se han pasado a las series, lo que deja al cine centrado en la comedia, género que ha tirado de la taquilla estos últimos años y que hará el mismo recorrido en 2020. Una de las más esperadas es ‘Operación Camarón’, de Carlos Theron, y también está en marcha el rodaje ‘Explota Explota’, una comedia musical contada a través de los grandes éxitos de Raffaela Carrá con Ingrid García Johnson y Veronica Echégui.

Fuera de la comedia, está previsto que Carla Simón empiece a rodar su próxima cinta después de ‘Verano 1993'. Un proyecto que financia el festival de Cannes y que se titula ‘Alcarràs’, sobre una familia que ve como sus tierras de melocotones se las queda una empresa. Precisamente dos películas de dos directoras noveles son de las más esperadas. ‘Libertad’, de Clara Roquet y 'Las niñas’, de Pilar Palomero. Y es que las nuevas voces del cine español este 2019 han venido de las mujeres, como en el caso de Belén Funes con ‘La hija de un ladrón’, o del género. Roque y Palomero darán el relevo y veremos sus películas este próximo año, donde también estrenará una veterana: Icíar Bollaín, que ha rodado en Valencia ‘La boda de Rosa’, con Candela Peña.

Entre los directores que regresan, Manuel Martín Cuenca con ‘La hija’, cinta que protagonizan Javier Gutiérrez y Patricia López Arnáiz. Y Javier Fesser, después del exitazo en taquilla de ‘Campeones’, también tiene nuevo trabajo que volverá a tratar el tema de la discapacidad: se titula ‘Historias lamentables’. No descarta el director una segunda parte de Campeones que, por cierto, tendrá remake americano.

Un nombre más, Jaume Balagueró que tiene pendiente ‘Way Down’. Jose Coronado y Luis Tosar encabezan el reparto de este espectacular thriller de acción. Rodada en inglés, la superproducción ha contado con la colaboración del cuerpo militar, el de la policía y el de Aduanas. Reparto internacional porque también está Freddie Highmore, el chico de ‘The good doctor’.

Las series más esperadas

Otra moda que no se ha pasado es la de que se conviertan series en películas. Hemos visto ‘El camino’ de ‘Breaking Bad’ o la cinta continuación de ‘Dontown Abbey’, y ahora habrá precuela de 'Los Soprano’ en cine. ‘The many saints of Newarks’ es su título y va a contar entre los actores con el hijo de James Gandolfini. Se va a centrar en los sesenta, durante los disturbios de Newark, cuando la comunidad afroamericana y la italoamericana protagonizaban constantes enfrentamientos, sobre todo entre las organizaciones criminales de ambas.

En menos de una semana veremos pasearse semidesnudo al papa, a Jude Law, en la segunda temporada de ‘El joven papa’, que ha cambiado hasta de título: ‘El Nuevo Papa’. Sorrentino vuelve con esta serie, estilizada y gamberra, que junta a Jude Law y a John Makovich con Javier Cámara o Ludigni Seigner. En esta temporada veremos a un papa en coma y otro sumo pontífice que le sustituye. También se habla de inmigración, refugiados, de fanatismo y hasta hay una trama gay.

Muy esperada también será la tercera temporada de Westworld, la serie de ciencia ficción de los Nolan en HBO, donde también se verá ‘The undoing’, un thriller psicológico creado por David Kelley, el de ‘Big Little Lies’, y que dirige la danesa Susanne Bier. Han juntado en esta historia oscura a Nicole Kidman, a Hugh Grant, a Donald Sutherland y a Lily Rabe. A la cadena también volverá David Simon, uno de los creadores televisivos más relevantes, con su versión de ‘La conjura de América’, la novela de Philip Roth.

Y otro director de cine que se pasa a las series es el niño prodigio Damian Chazelle. El director de ‘La La Land’ tiene en marcha ‘The Eddy’, una serie para Netflix. Se habla mucho de la sucesora de Juego de Tronos, hay una aspirante que se hará esperar. En Nueva Zelanda se está rodando una serie sobre ‘El señor de los anillos’ con J Bayona en la dirección. También está en marcha una nueva producción, con presencia española, de Hernán Cortés, la serie sobre el conquistador español en la que estará como director el colombiano Ciro Guerra y como protagonista Javier Bardem. Eso sí, será difícil que llegue en este 2020.

En España muchos directores consagrados de cine se han pasado a las series, veremos este 2020 lo nuevo de Álex de la Iglesia, la serie para HBO titulada ’30 monedas’. HBO tiene mucha plancha, la primera que veremos parece que será ‘Patria’, la esperada adaptación de la novela de Fernando Aramburu a cargo de Aitor Gabilondo. Y atención a Rodrigo Sorogoyen, uno de los grandes directores de thrillers, se mete de lleno en una serie sobre los antidisturbios, con Vicky Luengo y Álex García en el reparto.

Las plataformas van a lo seguro y producen adaptaciones de libros con muchas ventas. Es el caso de ‘La templanza’, la novela de María Dueñas, que protagonizará la actriz Leonor Watling para Amazon. Pero hay más, en Movistar están preparando la adaptación de una novela de Julia Navarro y cuenta con Irene Escolar. Y veremos la segunda parte de una serie que nos encanta. ‘Vamos Juan’ es la secuela o segunda parte de ‘Vota Juan’, la comedia política creada por Diego San José, con Javier Cámara en el papel de un político egoísta, obsesionado con trepar y bastante inútil.

Y Netflix sigue produciendo series como churros, con más o menos acierto, pero con mucha repercusión. Tiene entre manos varios proyectos. Uno con el creador de ‘La Casa de la Flores’, Manolo Caro, titulado ‘Alguien tiene que morir’, una miniserie de tres capítulos ambientada en la España de 1950 con Carmen Maura y Ernesto Alterio en el reparto. Y otro creador de éxito, Carlos Montero, uno de los artífices de ‘Élite’, adapta su propia novela, ‘El desorden que dejas’. Un thriller en Galicia con Barbara Lennie e Inma Cuesta.

HBO, Movistar, Netflix, Amazon, las cadenas generalistas que ya han enseñado proyectos interesantes como ‘La valla’ en Antena 3, y a la fiesta caníbal se suma Disney, que aterrizará en España el 31 de marzo. Ya lleva más de un mes disponible en EEUU. Y, alguna sorpresa habrá, pero una de sus bazas, aunque tarde, será 'The Mandalorian’, la serie ubicada en el universo Star Wars con Pedro Pascal.