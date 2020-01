¿Qué podemos esperar de este 2020 en España?

¿Este año 2020 llega con ampliación de derechos, con el admirable trabajo de los investigadores en la lucha contra el cáncer, con los temores de colectivos en pie de guerra y con expectación ante lo que pueda ocurrir en el mercado de la vivienda.

Ley de eutanasia

Uno de los compromisos de los partidos que están a punto de formar gobierno -si es que lo consiguen- es que en este 2020 se apruebe ya sí definitivamente la tan esperada ley de eutanasia. De aprobarse, esta ley garantizará que vivir sea un derecho, no una obligación y, si se consigue, será gracias - en parte - a Txema Lorente. Txema está pasando sus primeras Navidades sin Maribel, su mujer, que tenía Alzheimer y pidió que cuando ya no les reconociera la ayudaran a morir. Su familia no pudo cumplir su deseo porque en España no está permitido. Hoy Txema Lorente afronta el año esperanzado: "Lo importante es que nadie más tenga que pasar por este calvario. Sólo pedimos respeto a la voluntad individual".

La investigación contra el cáncer

Casi todos conocemos a alguien que tiene o ha tenido cáncer. Por eso, en este programa dedicado a las claves de 2020 nos preguntamos hacia dónde va la investigación en España. María Blasco, Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) espera que avancemos en el campo de la detección temprana del cáncer, décadas antes de que se desarrolle un tumor: "Esperamos avanzar en ese campo y para hacerlo es fundamental entender el proceso de envejecimiento de nuestras células", explica Blasco. La Directora del CNIO lamenta que nuestro país no invierta más en investigación: "No se están dedicando los fondos suficientes, porque España dedica un 1,2% del PIB, mientras la media europea está en el 2%. Hay mucho margen de mejora y merece la pena porque en nuestro país hay investigación de primer nivel. Tenemos centros de investigación que están entre los mejores del mundo".

Permisos de paternidad

Los padres de 2020 disfrutarán de 12 semanas de permiso, una ampliación de derechos que tendrá efectos no solo en la conciliación, también en la contratación de las mujeres. ¿Se beneficiarán todos los padres? Marga León, profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, explica que hay padres que quedarán excluidos: "Sobre el papel, deberían acceder la mayoría de los trabajadores asalariados, pero el enorme problema de nuestro mercado laboral es la precariedad y la altísima temporalidad". Esta medida, por tanto, "compensa a un empresario cuando tenga al trabajador durante un tiempo considerable para evaluar en su justa medida esa pérdida", zanja León.

El campo: ni vacío ni en ruina

Todos empezamos enero esperando que este año sea mejor que el anterior, pero si hay un sector que necesita remontar en este 2020, ése es el sector agrario. Con los datos de Eurostat en la mano, la renta agraria española ha caído un 9 por ciento. Estos datos son un drama para las familias que viven del campo y que no quieren resignarse a vivir de un sector en ruina. Es el caso de Francisca Iglesias, que vive en Vélez-Rubio (Almería) y se dedica a la aceituna y al almendro: "La rentabilidad de nuestras explotaciones se pierde y se pierde el modelo de explotación familiar agraria. Se están perdiendo los pueblos, mientras hablan de la España vaciada". Los agricultores y ganaderos ya han anunciado nuevas movilizaciones para este año porque no quieren ni perder dinero, ni que el campo se siga despoblando: "Si nosotros no somos rentables, los pueblos no se van a llenar de gente", remata Francisca.

¿Será prohibitivo comprar una casa o alquilar?

En la lista de deseos de 2020, hay quien ha apuntado comprar una casa o alquilar una sin dejarse gran parte del sueldo. ¿Será más barato alquilar? ¿Será más fácil comprar una casa en 2020? El catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Jose García Montalvo explica que un factor clave será la desaceleración económica, pero subraya otra variable a tener en cuenta: las hipotecas. "Las hipotecas tienen una rentabilidad baja y esto hace que los bancos favorezcan más otro tipo de productos". Dicho de otra manera, a un banco le interesa más colocar un plan de pensiones, un crédito al consumo o prestar dinero a una PYME. Por tanto, acceder a una hipoteca no será tan fácil. Respecto al mercado del alquiler, sostiene que hay ciudades donde seguirá subiendo la rentabilidad para los propietarios, como Valencia o Zaragoza y otras en las que ya se ha llegado al límite. García Montalvo señala como ejemplos de lugares donde se ha tocado techo a Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca.

El empleo

La Unión Europea calcula que en 2020 alrededor de un 45% de los empleos estarán relacionados con lo digital, o bien porque sean trabajos de toda la vida que se hayan actualizado o porque se trate de trabajos completamente nuevos. Nos hemos asomado a ese futuro laboral inmediato con Almudena López, experta en talento digital y autora del mapa de profesiones digitales de la escuela de negocios ISDI. Advierte de que uno de los perfiles más demandados será el de científico de datos. Este profesional se forma en las facultades de matemática, estadística o informática y será clave para bancos y aseguradores. "Este profesional analiza las bases de datos y buscará qué comportamientos pueden anticipar qué clientes van a estafar, o cuáles serán los mejores. En el caso de una aseguradora, un científico de datos puede utilizar modelos predictivos para estimar el riesgo de que una persona pueda sufrir un accidente", explica Almudena López. No es lo mismo ejercer esta profesión en una start-up o en una multinacional, pero de media un científico de datos cobrará 40 mil euros anuales.