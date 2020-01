Una década y mil historias /

Los hay que defienden que la década acabó este martes 31 de diciembre de 2019 y que empieza una nueva el 1 de enero de 2020. También los hay que defienden que será el 1 de enero de 2021 cuando empiece la nueva década. Lejos de entrar en ese debate, para los primeros, hacemos este pequeño repaso de las noticias que marcaron el ritmo informativo desde 2010 hasta el 2019.

Primaveras árabes, Donald Trump, fin del bipartidismo, 15M, #MeToo o Greta Thunberg son algunos de los nombres protagonistas en este pequeño resumen, en el que por supuesto, seguro que faltan personas, historias y momentos.

2010: Haití, el fútbol español y las Primaveras Árabes

Eran las 16:53 minutos de la tarde del 12 de enero de 2010 en Haití, casi inaugurada la década, cuando un terremoto de 7 grados de magnitud con epicentro a 15 kilómetros de la capital, Puerto Prícipe, zarandeó a unos de los países más pobres del planeta. El balance de víctimas mortales fue cambiando, sin tener nunca una cifra definitiva, pero fueron cientos de miles.

El 11 de julio de 2010 el fútbol español vivía una noche histórica. La selección española de fútbol lograba alzarse con el titulo de campeón del Mundo después de ganar a Holanda 0-1 gracias a un gol de Iniesta con el tiempo casi cumplido. Sería el título que ponía el broche a una generación que dos años más tarde ganaría la tercera Eurocopa en la historia de España.

No obstante, este no ha sido el único hito en materia deportiva para nuestro país. Baloncesto, balonmano, ciclismo, tenis, natación… decenas de deportistas han ganado campeonatos del mundo, de Europa, nacionales, etc. dejando el listón muy alto para los próximos diez años

2010 también sería el año de las primaveras árabes. Comenzaron en Túnez y se fueron extendiendo por todo el Norte de África hasta Oriente Próximo, llegando hasta Siria, derivando en una de las peores guerras de nuestro tiempo y en una de las mayores crisis migratorias y de refugiados en Europa.

Precisamente, fue en Túnez donde los manifestantes consiguieron un mayor cambio hacia la democratización de las estructuras del Gobierno.

2011: El tsunami de Japón, el asesinato de Bin Laden y el nacimiento del 15M

El 11 de Marzo de 2011 se produjo un terremoto de magnitud 9 en la costa del Pacífico que provocó olas de más de 40 metros de altura. El tsunami acabó golpeando con fuerza las ciudades costeras de Japón y la falla en los sistemas de la central nuclear de Fukushima y las explosiones en su interior obligaron a la envacuación de miles de ciudadanos

Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Amérca habían dado a Osama Bin Laden un nombre en clave, ‘Gerónimo’ El 2 de mayo de 2011, el presidente Barack Obama anunciaba su muerte en el transcurso de un tiroteo durante la operación llevada a cabo por una pequeña unidad de élite en Pakistán. El cuerpo de Bin Laden fue arrojado al mar

En España, colectivos de muy distintos colores y sensibilidades convocaron a los indignados a alzar la voz. De forma espontanea, grupos de personas decidieron acampar en las plazas de distintas ciudades de España. Había nacido el 15 M, que despertó y aunó el descontento de muchos que derivó en distintas mareas reivindicativas

En otro orden de cosas, el Bulli daba su última cena para dar paso a la Fundación y a la investigación y Steve Jobs fallecía poco después de presentar la segunda generación de IPads

2012: Primera de las multitudinarias ‘Diadas’ y reelección de Barack Obama

2012 fue un año en el Cataluña empezó a tomar cada vez más protagonismo en la información en los medios, ya que tuvo lugar la primera de las diadas multitudinarias a favor de la independencia. La diada de aquel año fue una demostración de fuerza y Barcelona vivió la manifestación más multitudinaria celebrada en Cataluña hasta la fecha

En el plano internacional, Barack Obama salía reelegido en las elecciones de Estados Unidos y nos dejaban personajes ilustres como Neil Armstrong, Whitney Houston o Chavela Vargas.

2013: Ascenso de Bergoglio al papado y fallecimiento de Hugo Chávez y Margart Tatcher

El 13 de marzo de 2013, tras la renuncia del papado de Benedicto XVI, el conclave de cardenales eligió Papa al jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, que eligió el nombre de Francisco.

Mueren figuras de la política que han marcado el destino de sus países durante décadas: el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, el dictador argentino Jorge Rafael Videla, el líder contra el apartheid Nelson Mandela. Mientras, el mundo de la música lloraba la pérdida de Lou Reed.

2014: Tensión en Crimea y abdicación del rey Juan Carlos I

2014 fue un año de conflicto internacional con la anexión rusa de la Península de Crimea. Pese a la tensión militar y el rechazo de la comunidad internacional, Vladimir Putin anuncia la adhesión de la península de Crimea y se da un baño de masas ante la multitud que acude a la Plaza Roja de Moscú

En España, el rey Juan Carlos I anunciaba su abdicación y la sucesión de su hijo Felipe VI, quien prestó juramento ante las cortes generales.

En las islas británicas, Escocia, quien celebró un referéndum para decidir sobre su independencia. Gana el "no" con el 55,3%. Aquel septiembre de 2014 se celebró un referéndum para consultar a los ciudadanos si querían que Escocia se independizara del Reino Unido

2015: Atentados en Francia y fin del bipartidismo

La mañana del miércoles, 7 de enero, dos hombres enmascarados entrar en la redacción de la revista satírica francesa Charlie Hebdó, amenazada desde tiempo atrás por publicar caricaturas de Mahoma. En su huida, los terroristas asesinan a bocajarro a un policía herido.

Meses más tarde se produce una cadena de atentados en París en los que mueren 137 personas, la mayoría en la sala Bataclán, durante un concierto de Eagles of Death Metal

En España, se celebran elecciones generales. Las primeras en las que el bipartidismo y las mayorías absolutas conocieron el final. Rajoy sería el ganador, pero renunciaba a formar gobierno por falta de apoyos a principios de 2016.

2016: Crisis de refugiados ante la inacción de la UE, ‘brexit’ y victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos

La sociedad británica, esta vez al completo, votaba sobre si salir o no del Reino Unido. El ‘brexit’ recibía el apoyo de la mayoría, aunque por poco, de los ciudadanos del Reino Unido. El primer ministro David Cameron presentó su dimisión tras conocerse los resultados. Ganaban los partidarios del ‘brexit’ con una campaña plagada de medias verdades y falsedades, reconocidas sin pudor el mismo día después de las elecciones.

Además, se acentúa la crisis migratoria y humanitaria más importante en Europa después de la segunda Guerra Mundial. La guerra de Siria provoca el desplazamiento de cientos de miles de refugiados y el mar Mediterráneo se convierte en un cementerio mientras la Unión Europea miraba hacia otro lado sin ponerse de acuerdo y sin mostrar su apoyo a Italia, principalmente, en las labores de salvamento.

En Estados Unidos saltaba la sorpresa cuando Donald Trump ganaba las elecciones presidenciales frente a una Hillary Clinton que partía como favorita. No obstante, ahí sigue la sombra de una posible injerencia rusa, siempre negada por Vladimir Putin y su amigo Trump, al que ha defendido en el proceso de impeachment promovido por los demócratas

Nos dejaron Fidel Castro, Mohamed Ali o los cantantes Prince, Bowi y Cohen.

2017: #MeToo y atentados de Barcelona

El movimiento #MeToo surgió a partir de las denuncias de agresión y acoso sexual contra el productor de cine y ejecutivo Harvey Wenstein. y al frente estuvieron la actriz Alyssa Milano y la activista Tarana Burke. Un movimiento que alcanzaba una nueva dimensión este 2019 con 'Las tesis' y la canción mundialmente conocida 'El violador eres tú'.

2017 fue otro año negro para la sociedad española que volvía a vivir un atentado. Esta vez se perpetraba en la Rambla de Barcelona y en Cambrils con decenas de fallecidos y heridos.

2018: Greta Thunberg se convierte en un símbolo

Greta Thunberg se convierte en símbolo de la lucha contra el cambio climático. Desde entonces, esta joven sueca no ha parado de ganar defensores y detractores.

Lo que también ha conseguido ha sido darle una nueva dimensión a la lucha contra el cambio climático, con el nacimiento del ‘Fridays for Future’, un movimiento principalmente estudiantil que reclama la acción de los Gobiernos contra el calentamiento global.

Esta década también ha sido la del auge de las redes sociales. Si las Primaveras Árabes consiguieron un altavoz extraordinario gracias a las mismas, el mundo ‘youtuber’ ha alcanzado una nueva dimensión en los últimos años. Es más, el tuit más retuiteado en el mundo sale de los dedos del youtuber español ‘El Rubius’ en el que decía: LIMONADA 2.0.

Además, nos dejaba Aretha Franklin entre otras personalidades del mundo de la cultura.

2019: El año de los incendios

Este último año, en el plano nacional, nos dejaba tres llamadas a las urnas (dos elecciones generales y unas elecciones municipales, autonómicas y europeas) y la sentencia del juicio al procés, tras las que hubo grandes movilizaciones en Cataluña y en especial en Barcelona.

2019 fue el año en el que las dos imágenes nos las dejaron dos incendios: el del Amazonas y el de la catedral de Notre Dame.

El presidente de la Republica, Emmanuel Macron, hablaba de una campaña de recaudación. Y los niños, siempre directos, preguntaron al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida por cuál salvaría antes. El resto, como todo lo que acabamos de contar, es historia.