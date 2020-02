Antonio Romero: "Eso es un detalle de entrenador de equipo grande"

Tras un sábado liguero en donde se vivió el derbi de la capital, que dejó al Real Madrid a seis puntos del FC Barcelona, que aún no ha jugado su respectivo partido de la jornada, nuestros expertos analizaron en el último tramo de Carrusel la victoria del conjunto merengue y la crisis que vive el Atlético de Madrid.

El conjunto del Cholo, que ha marcado 22 goles en 22 jornadas, atraviesa su peor momento desde hace años en el ataque. Sin embargo, los dirigidos por Zidane parecen haber encontrado el rumbo con un entrenador que está hecho para esa plantilla, tal y como lo dijo el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa post-partido.

Jugada polémica entre Morata y Casemiro

Álvaro Benito: "Yo creo que es una jugada que tiene los dos argumentos"

Miguel Martín Talavera: "Para mí es penalti porque yo creo que cuando Morata entra en el área, ya le había ganado la posesión a Casemiro"

Kiko Narváez: "Le falta fútbol ahí al árbitro. Yo la hubiese pitado porque se cruza para cortar la trayectoria de Morata"

Real Madrid - Atlético de Madrid

Álvaro Benito: "A Zidane le honra haber sido rápido (...) Él habla por la sensación de no señalar a nadie, tenía que mover las piezas y lo hizo bien"

Kiko Narváez: "Es lo primero que se nos viene a la mente" (Sobre la posibilidad de que Cavani no juegue nunca en el Atlético de Madrid)

Antonio Romero: "Yo creo que ya quedan pocas dudas de que Zidane es el mejor entrenador posible para el Real Madrid, el ejemplo lo hemos tenido hoy. Eso lo hace un entrenador que a lo mejor tácticamente no es un avanzado, como cree que son otros, pero que es un entrenador que es capaz, empatando el derbi en casa, de quitar a Kroos y que aquí no pase nada. Además, sale luego a la sala de prensa, que no es un detalle baladí, y en vez de mostrarse super contento por la decisión que ha cambiado el partido y que le ha dado los 3 puntos a su equipo, lo que hace es acordarse de los dos señalados que se han quedado en el vestuario, y eso es un detalle de entrenador de equipo grande"