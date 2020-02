Álvaro Benito: "Para que el Real Madrid tenga éxito ante el Manchester City tiene que basar su juego en eso"

Los comentaristas y analistas de la SER debaten sobre la rajada de Sergio Ramos sobre el arbitraje durante el partido ante el Levante, la crisis institucional del Barcelona y la semana que tiene por delante el Real Madrid.

Sergio Ramos

Lluis Flaquer: “La gravedad de la rajada es directamente proporcional a los nervios que empiezan a haber en el Madrid”

Eduardo Iturralde: “Sergio Ramos en el campo ha sido un señor, no ha sido desagradable. Conmigo en el campo se ha portado bien y yo le he expulsado cuando lo he tenido que expulsar"

Marcos López: “Me empieza a cansar el tópico de que Barça y Madrid no se pueden quejar de los árbitros. Se pueden quejar cuándo les perjudican”

Jordi Martí: “¿Cómo podemos dar por buena y naturalizar y asumir con tanta indiferencia las declaraciones de Sergio Ramos y Busquets? No lo entiendo (…) esto es prevalicación"

Miguel Martín Talavera: “Lo de Ramos está mal, lo de Busquets está mal. Pero y los árbitros semana tras semana… lo que hemos visto en Vallecas… ¿estos señores van a seguir campando a sus anchas?"

Bartomeu

Sique Rodríguez: “Los directivos quieren que se explique bien que hacía esa empresa. La mano derecha de Bartomeu está suspendida de sus funciones y el presidente lo que hace es ganar tiempo (...) Hay que recordar que se ha invertido un millón por temporada”

Jodi Martí: “Si se presentan Victor Font y Laporta el voto opositor se va a dividir y esto va a dar más alas al voto que tiende a acumular el buenismo”

Marcos López: “Si Bartomeu quiere un poco al Barça debe convocar elecciones”

Real Madrid

Julio Pulido: “Lo único que pido es que el argumento para defender a Zidane no sea que ha ganado tres Champions”

Jesús Gallego: “Con Zidane estoy súper despistado. Las dos largadas que ha pegado en la Copa del Rey y el otro día con el Celta 4-3-3. Creo que ha despistado un poco el plan y eso que a día de hoy el Madrid no juega mal. Ha habido tal despiste en estas semanas que no se si jugará con 4-3-3 si pondrá a Bale de titular”

El análisis de Álvaro Benito Villar

Álvaro Benito Villar: “Lo que hay entre semana no es cualquier cosa… Ahora que el Barça se ha vuelto a poner líder todo puede cambiar con el Real Madrid haciendo un buen partido ante el City. Me voy a aventurar y probablemente me equivoque, tanto para el miércoles y el domingo va a tirar de cinco centrocampistas (...) Lo que no me espero es un Vinicius en la ecuación y tampoco un Jovic”

Álvaro Benito Villar: “Si el City consigue dominar al real Madrid va a tener muy pocas posibilidades de superar la eliminatoria”.

Álvaro Benito Villar: “Yo creo que va a jugar Mendi, fíjate que Marcelo en el Ciudad de Valencia a nivel ofensivo recordó al gran Marcelo. Pero el equipo tiene que basar su éxito en conceder poco a los rivales, ya no interesan los partidos abiertos…”

Álvaro Benito Villar: “El Real Madrid el miércoles debe estar muy muy alerta con lo que viene”