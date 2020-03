Rafa Méndez: "He rechazado grandes producciones porque eran dos horas matándote a bailar por 250 euros"

El bailarín Rafa Méndez visita #ElFaroVivirFuera y charla con Mara Torres durante la madrugada de la Cadena SER bajo el seudónimo de 'El Pollito', nombre con el que reconoce que aún lo llaman en su Tenerife natal. Conocido por todos por su participación en 'Fama a bailar' como profesor, supo que quería dedicarse a eso desde niño. Un niño al que su madre llevaba a clases de danza a pesar de su condición humilde y que terminó bailando en algunos de los escenarios más importantes internacionalmente.

Nos ha hablado de la mujer que lo descubrió bailando y que consiguió que se moviese de Tenerife a Madrid para vencer un ambiente familiar y una relación especialmente difícil con la ansiedad. Después de eso vinieron mil trabajos, miles de escenarios y actuaciones hasta que "vi que había hecho todo lo que quería en este país y decidí irme a Italia porque me ofrecían trabajo con Raffaella Carrà".

"Trabajar en Italia, no solo con ella, me enseñó a cómo allí ponen en valor al bailarín dentro de los espectáculos, un reconocimiento que en España no ha llegado", ha explicado. Nos ha confesado cómo ve la industria en un escenario que obliga a muchos artistas a irse fuera. "Estamos muy mal pagados porque el celebrity se lo lleva todo. Yo he llegado a negarme a producciones muy importantes porque no pagaban bien al cuerpo de baile", ha confesado Méndez.

"El baile no cuesta, nos hace felices y puede hacerlo todo el mundo, por eso nos gusta tanto", ha explicado. "Amo la gente que baila mal y lo da todo, es maravilloso", ha explicado.

Estrena un nuevo espectáculo 'Canarias, no solo plátanos' en el que pretende hacer entender al espectador el talento de los jóvenes canarios y al que anima al público a ir a ver porque "van a amar más a ellos mismos y a la tierra".