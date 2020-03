Coronavirus: el impacto bursátil se extiende a la economía

La OCDE reduce sus previsiones de crecimiento económico 3 décimas para la eurozona y alerta de que, en el peor de los escenarios, tanto Europa como Japón podrían entrar en recesión. “Aunque durará poco, el COVID19 ejercerá un considerable lastre todo el año” han asegurado, aunque el peor golpe se lo lleva Italia, que entrará en recesión, con un -0,4% de crecimiento anual.

El impacto global puede ser mucho mayor: la economía global crecerá un 0,5% menos con este escenario pero puede llegar a caer un 1,5% si la epidemia se prolonga. China se ha parado en seco y va a vivir su menor crecimiento en más de 40 años, por debajo del 5% y en el entorno del 4,9%, es decir, un 1,1 puntos menos que como cerró el año pasado.

Sin embargo, no solo este organismo internacional recorta las previsiones de crecimiento: también Bank of America y S&P auguran para España una caída de crecimiento entre el 0,1 y el 0,2%. Axa reduce sus previsiones para la UE al 0,2%, y Goldman Sachs, que también ha revisado sus previsiones, al 0,5% para España. Además, la principal gestora de fondos del mundo, BlackRock ha pospuesto su congreso en Madrid -previsto para este martes-, “Iberian Investment Day”.

Miguel Sebastián, ex ministro de Industria, ha apuntado en Hora 25 de los Negocios que esta reacción "es parte de toda la incertidumbre que hay en los mercados y tanto las instituciones como el sector privado se ven obligados a hacer algo. Y como es muy difícil no hacer nada, porque los que pueden hacer algo son las autoridades públicas, pues entonces se dedican a revisar a la baja crecimiento, recoger el impacto de la alarma que hay en la población, que no creo que sea fundada, pero creo que hay que atajar con medidas radicales".