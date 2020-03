Normal, corriente, y poco orgullosa de serlo

Soy una mujer normal, una mujer corriente. Lo he sido siempre y me moriré siéndolo, pero a veces no me siento orgullosa de ser normal y corriente. Las investigadoras que han aislado la cepa del coronavirus en Italia se quejan de lo poco que cobran y lo mucho que trabajan. Nadie les hace caso.

Las personas normales y corrientes no les hacemos caso ni las valoramos. 1.200 euros al mes es lo que cobran. Y aquí, las personas normales y corrientes, esos de los que todo el mundo habla bien porque queda bien hacerlo (los políticos nos hacen la pelota a las personas normales y corrientes), pues los normales y corrientes no valoramos a los científicos que intentan ayudarnos.

Hasta que eso no cambie, y aunque no sea políticamente correcto decirlo, no me siento orgullosa de ser normal y corriente, ni me siento orgullosa de ser una ciudadana más del pueblo.