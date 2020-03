"Llegan conversaciones que no te esperabas": Kiko y Gustavo López muestran el lado positivo del confinamiento

Kiko Narváez y Gustavo López han dejado una interesante reflexión en el Sanedrín de los exfutbolistas de El Larguero. Como cada lunes, han comentado la actualidad deportiva, en este momento parada por el coronavirus.

Sin embargo, han hablado de cómo están llevando este periodo de estancia en la casa. Kiko ha buscado el lado positivo de la situación y ha explicado: “Después de todas las cosas chungas, sobre todo en tema de salud… Pero parar el balón y el estrés, el conocer y estar más rato con los hijos, en algunos casos hasta se puede sacar provecho, digo por sacar el lado positivo”.

A lo que Gustavo López ha complementado: “Lo que dice Kiko es verdad, cuando no estás tanto tiempo en casa llegan conversaciones que no se esperan en ningún momento. Los primeros días te van contando historias y dices, ‘¿pero dónde estaba viviendo?' Los vas conociendo, te vas interiorizando de lo que le está pasando en el colegio, de lo que le sucede, de las inquietudes… (…) ¿Sabes cuál es la frase más común que escuché en estos tres días? 'Te lo conté, papi, lo que pasa es que no me prestas atención…”.

Tanto Kiko y Gustavo como Álvaro Benito y Jordi Cruyff han coincidido en el Sanedrín de exfutbolistas en la necesidad de permanecer en las casas y buscar alternativas para seguir haciendo deporte, como la propuesta por el preparador físico del Leganés, que explicó en El Larguero.