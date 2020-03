Manu Carreño: "Esto es suficientemente grave para que seamos todos un poco más conscientes"

En el comienzo de El Larguero, Manu Carreño ha dado su opinión extensamente sobre cómo está gestionando el deporte la crisis del coronavirus: "Es un tema lo suficientemente grave y cada hora que pasa todos vamos siendo un poco más conscientes de la gravedad de lo que vamos viviendo. Por eso en ocasiones me decepciona este bendito mundo del deporte al que nos dedicamos y que nos da de comer a tantos. En ocasiones echas en falta un poco más de sensibilidad y no solamente el negocio y 'hay que jugar cuando sea' y 'tienen que disputarse los juegos sí o sí' y 'ya estamos pensando en la final de la Champions' y ‘como mucho a ver si volvemos...’.

"Vamos a esperar. El fútbol, la UEFA, la Champions no es que sea secundario, es que… Entiendo que se preocupen por ver cuando vuelven pero también se echa de menos un poco más de sensibilidad con las víctimas, con los contagiados, pensar un poco en lo que está pasando a nivel global y especialmente en Europa, y especialmente en España", ha añadido.

Además, ha continuado: "Y hay que recordar que este fin de semana no ha habido fútbol porque Rubiales se opuso. Luego entramos en los debates de siempre que me dan exactamente igual. Que si le llamó esto, que si le llamó lo otro… son como Zipi y Zape, uno y otro, no pueden vivir uno sin el otro. Pero al margen de eso nosotros estamos a otra cosa y la realidad es contar la realidad y si hubiese sido por Tebas se hubiese jugado. A puerta cerrada, pero como no me lo diga sanidad jugamos… Un poquito de sensibilidad. Pero igual a la UEFA, que ya está pensando cuando va a ser la final de la Champions, al COI, que está diciendo que los JJOO se van a jugar seguro porque en Japón van a estar bien en el mes de julio. Pero si es que los JJOO de Tokio no son los Juegos de los japoneses. Si es que a los JJOO de Tokio van a ir españoles, británicos, alemanes, brasileños… ¿Alguien sabe como va a estar Brasil dentro de un mes? ¿Cómo va a estar Sudamérica? ¿Cómo va a estar EEUU? ¿Lo saben en el COI para que sigan insitiendo ‘sí o sí van a celebrarse’? Es ir al negocio".

Por último, ha apuntado: "El deporte es de lo que vivimos los que nos dedicamos a la información deportiva y lo que nos apasiona… Claro que nos ponen los goles. Pero hay momentos en los que el negocio se puede aparcar. O por lo menos disimular. Todas las empresas van a perder dinero, todas, esta también, todas las televisiones, todas las radios… no solo el fútbol, claro que se van a perder muchos millones, pero un poquito de sensibilidad. Hay mucha gente ingresada, mucha gente pasándolo mal, gente que no sabe si tiene el coronavirus… Un poquito de sensibilidad. No solo es negocio. El deporte no solo es negocio. Y menos en momentos como este”.