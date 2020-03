Alejandro Blanco, sobre la fecha de los JJOO: "Todo lo que no sea el 24 de julio, lo aplaudo"

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, pasó por los micrófonos de ‘El Larguero’ para plasmar su opinión acerca de un posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El primer mandatario del COE, no dudó a la hora de exponer sus ideas sobre el tema: “Los veranos del 2021 y el 2022 son buenas fechas: todo lo que no sea el 24 de Julio del 2020, lo aplaudo”, sostuvo Blanco.

A su vez, Alejandro Blanco expuso que, al cambiar la fecha “va a traer problemas la pongas donde la pongas”, por ende, comentó la petición que se hace al COI desde España: “Es una decisión muy compleja (la de aplazar los Juegos Olímpicos), pero vemos la luz en algo que hemos pedido desde España: los ‘Juegos’ son igualdad para que todos puedan competir por igual por la medalla”, añadió.

Por último, habló del verano de 2022 en particular como posible fecha para los Juegos Olímpicos: “No puedes aplazar dos veces los Juegos, es imposible (…) Tokio 2022 me parece una fecha extraordinaria, lo único negativo es que en 2 años habría otros y el tiempo de clasificación no se podría dar”, concluyó diciendo.