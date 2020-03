Aitor Fernández: "Lo más justo es que La Liga se termine, pero no sé cómo"

Aitor Fernández, jugador del Levante, ha pasado por El Larguero para analizar la peculiar situación que está viviendo el fútbol actualmente.

El mundo del deporte se ha volcado para luchar contra el coronavirus, y el club valenciano no ha sido menos. Han impulsado una campaña para surtir a la sanidad del material que necesitan: “Sí, al final hemos puesto una campaña solidaria muy bonita. Estamos viendo en las televisiones e tema de mascarillas, de batas… no tienen a penas recursos y creo que esté pasando eso la sanidad española es un poco triste”.

Respecto al futuro de La Liga española, tiene clara su preferencia: “Yo creo que lo más justo es que se tiermine y lo que todos queremos es que se termine. Alguna solución habrá que dar dentro de poco y como no sabemos cuánto va a tardar el virus… no sabemos cuál es la solución. Lo más justo es que la Liga se termine, pero no sé cómo”

Respecto a la oleada de ERTES que se están anunciando en los diferentes clubs durante los próximos días, entiende que es una medida necesaria: “Es normal que los trabajares, no solo nosotros, estén preocupados. No es una situación agradable, pero el Levante está haciendo todo lo posible por dar soluciones”. Además, cree que la plantilla no tendría problema en rebajarse el sueldo: “Creo que nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar con el club y todos los trabajadores del club. Sería sentarse a hablar (…)En el momento que haya algún problema hablar que sentarse y solucionar el problema de alguna forma”.

A pesar de que el futuro que le espera al fútbol español es algo incierto, su futuro lo tiene muy claro: “Tengo contrato hasta 2023 y de momento no me he puesto a pensar que será de mí la temporada que viene, yo estoy muy contento en el Levante”.