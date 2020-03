Lorenzo Caprile: "De Begoña me cautivó su autenticidad"

Anoche se emitió la tercera edición de 'Maestros de la Costura'. Tercera edición que acaba a lo grande en audiencia con 3.325.000 espectadores. Ganó Joshua, de 28 años, en una final muy disputada y muy emotiva con Begoña, cocinera, con un sueño: coser y crear prendas. Entre ella y el diseñador Lorenzo Caprile se estableció una relación muy especial, con alguna que otra bronca incluida por el cariño que ambos se tienen: “estamos muy agradecidos porque ambos nos regalaron una final maravillosa”, nos cuenta Caprile en La Ventana. También hablamos con Begoña, eufórica, “estoy tan agradecida al programa que no tengo palabras”.

Caprile vio en Begoña, “lo que ella ha venido explicando durante todo el programa. A diferencia de otros personajes, creo que ha sido muy auténtica, muy verdad. No interpretaba a nadie, ni a nada, que no fuera ella misma”. Para Begoña, “en esta vida me gusta vivir tranquila pero con ilusión, con entusiasmo, con alegría, y qué mejor momento que estar en ‘Maestros de la Costura’”. Y ahora a seguir, “a buscar ese taller que me quiera”.

Cumpleaños confinado

De cumpleaños de interior va la segunda parte de esta edición especial de La Ventana de la Tele confinada. Hablamos con el presentador Arturo Valls que ha pasado su cumpleaños eligiendo entre percebes y papel higiénico, “soy de los afectados que cumple años de cuarentena”, describe.

Estos días se están reponiendo programas antiguos de ‘Ahora Caigo’, “la sensación que tenía al principio eran las ganas de explicarlo porque claro, viendo otros programas que parecen dirigidos por Lars Von Trier, a mí me dan ganas de explicar cuando ves un ‘Ahora Caigo’ lleno de público, abrazando a los concursantes...pero das por hecho que la gente se da cuenta de que es una reposición”, describe. Ahora mismo, “ves un abrazo, alguien que se saluda y gritas ¡no!”. Una sensación que se repite en un programa tan físico como ‘Me resbala’, que también se está reponiendo.