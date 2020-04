José Vicente de los Mozos: "Es muy importante preparar el día de mañana"

¿Qué impacto tienen ustedes registrado en el sector de la automoción?

En el grupo Renault-Nissan, excepto China y Corea, el resto de operaciones están paradas: Europa está parada, en España llevamos parados no sólo nosotros sino todas las marcas desde el 16 de marzo, que fue el primer día laborable que hubo confinamiento. Y a día de hoy todas las factorías están paradas, la distribución está parada, también los proveedores... Lo único que funcionan son talleres para piezas de primera necesidad

¿Este parón cómo se traduce a las ventas?

Cada semana se dejan de fabricar en España 50.000 coches y se dejan de vender 20.000 coches. El mes de marzo ha acabado en caída de más del 60% y la actividad está parada al 95%. La situación es preocupante. Para nosotros la prioridad es la salud de los trabajadores y ver cómo podemos empezar las operaciones con el máximo de protección de todos nuestros empleados. En ese sentido basándonos en la experiencia que tenemos en China y en Corea dónde se está trabajando prácticamente normalmente, mi idea en los próximos días es, junto a los responsables sindicales y con el Ministerio de Industria con la aprobación de Sanidad, empezar a pensar en el día después

Ustedes ahora mismo han aplicado ERTES, ¿tienen una estimación de a cuánta gente impactan estas medidas?

El automóvil representa el 10% del PIB y el 9% de la población activa. Sobre una población activa de 20 millones de personas, cerca de millón y medio dos millones de personas trabajan en la cadena de valor del sector del automóvil. Los ERTES de los fabricantes de coches están muy avanzados, los de los concesionarios son 160.0000, de los cuales 150.000 han presentado ERTES en distintas comunidades y entre los proveedores un 15% ya aplica un ERTE y el porcentaje llegará al 60%.

Sería importante una mejor coordinación desde el Ministerio de Empleo con los diferentes entes en cada comunidad porque a veces no tenemos los mismos criterios y es importante la agilidad y la coherencia en la resolución de estos expedientes.

¿Cómo plantean ustedes el día después? ¿Puede España haber perdido un tren en términos de competitividad y de exportación?

Yo creo que no tenemos que ser alarmistas, pero estamos en una situación seria. Si hablamos de los constructores, lamentablemente los centros de decisión no están en nuestro país, y el 85% de nuestra fabricación sale a exportación. Por eso es muy importante empezar ya a preparar el día después.

Nosotros estamos parados y vamos a tener que empezar de cero. Y como somos un país exportador, es muy importante preparar no solo nuestras fábricas sino también todas las infraestructuras, etc. Porque es importante ser ágiles y luego que haya medidas de liquidez del Gobierno sobre todo para pequeñas empresas, proveedoras, pero también para las grandes empresas.

Hay que ser conscientes de que después de esta situación, después hay un problema: cuando pase esto la prioridad no será comprar automóviles. Las ventas se basan en tres canales importantes: el primero es el turismo y vemos que para este verano no se es muy optimista con el turismo; el segundo son las empresas y con la situación de entrada de ingresos no creo que su prioridad sea aumentar su flota; y luego está el particular. Con lo cual tendremos que buscar cómo incentivar la compra porque la industria tendrá que volver a arrancar y no perder el tren

¿O sea que la recuperación al sector del automóvil puede llegar más tarde que al resto de la economía?

Lo que estamos haciendo en el grupo es mirar lo que está pasando en China y Corea porque ya me sé el abecedario de los diferentes tipos de recuperación en V, en U, en L… Hoy en China, después de acabar el confinamiento, un mes después está con una caída del 60%. Por eso es muy importante empezar a trabajar en el día después porque no podemos esperar a que acabe el confinamiento, ya que muchas veces nos falta agilidad.

Ustedes están reconvirtiendo algunas de las plantas para fabricar ventilador mecánicos, respiradores… ¿Es factible que ustedes tengan capacidad de fabricar lo que ahora mismo necesitan las UCIS?

Me he quedado sorprendido en las diferentes empresas porque podemos hablar de los respiradores en Seat o de las protecciones de propileno en Renault, de ayuda para hospitales de campaña por ejemplo en Palencia. Hay un montón de iniciativas solidarias de nuestros ingenieros… Aquí lo que es muy importante, y se lo trasladé a la ministra de Industria, es una buena coordinación, saber lo que se está haciendo, tener la trazabilidad de las impresoras 3D. Y a partir de ahí creo que se puede mejorar en agilidad y en acelerar el ritmo de producción.

Este es un buen ejemplo de la competitividad del sector del automóvil

Pero ahora mismo todo lo que están haciendo está todavía pendiente de homologación

Depende. El respirador sí, pero las protecciones de propileno se están utilizando ya. En el servicio sanitario de Castilla y León y de Andalucía, el personal sanitario lleva protecciones de propileno y las fuerzas de orden público llevan el clip donde se protege la máscara. Eso ya está funcionando. Pero evidentemente el respirador lleva material aséptico y falta la homologación del Ministerio

¿Modelos como el italiano, homologados ya, son copiables aquí? Allí la Fórmula uno es la que está diseñando por ejemplo respiradores

Pues precisamente ayer tuve una reunión con los ingenieros de nuestro equipo de Formula Uno para ver qué se puede hacer en Francia o en España o en otros países

¿Tienen ustedes una cifra de cuántos respiradores pueden proporcionar?

Es pronto porque hace falta la homologación y luego a partir de ahí en función del número de impresoras 3D capaces de hacerlo se pueda hacer los números muy rápido