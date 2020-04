Trabajadores esenciales, testigos de excepción

Andrés Tojo y José María Barbero, taxista y quiosquero respectivamente, desembarcaron en sus actuales puestos de trabajo a raíz de la crisis económica. Tras seis años en el taxi uno, y ocho en el quiosco otro, no contaban con chocarse de lleno con una nueva recesión, en este caso por culpa de un virus.

El decreto gubernamental que regula el estado de alarma, y sus posteriores revisiones, declaran esenciales el transporte de pasajeros y los puntos de venta de prensa, lo que implica que tanto Tojo como Barbero sean de esos trabajadores que siguen observando las calles casi vacías de Madrid.

Pero seguir desempeñando sus tareas les expone en mayor medida al posible contagio. En este sentido, José María dice ser más de "guantes y metro y medio de distancia" que de mascarilla. Andrés, por su parte, se vale de una mampara de protección que aisla la parte delantera del taxi, pero también lleva mascarilla y guantes y limpia el coche con alcohol dos veces al día. Los clientes, asegura, "están también muy concienciados".

La peor parte es que estar trabajando no es sinónimo de prosperidad económica en este nuevo contexto. Los clientes y los pasajeros, obviamente, escasean. El quiosquero mide sus pérdidas en la cantidad de ejemplares de El País que vende al día: "Menos de la mitad que antes", explica. Aunque avisa: "Estaré abierto mientras mi economía me lo permita". Por su parte, el taxista, reconoce que es muy difícil predecir el alcance de la bajada de actividad. "Los clientes son muy escasos: gente que va a hospitales, laboratorios farmaceúticos... Servicios esenciales". De ahí que, junto a cientos compañeros del sector del transporte, esté colaborando como voluntario en el traslado de personal sanitario en Madrid. Mientras, intenta no perder el sentido del humor: "El precio de la gasolina ha bajado y no hay atascos, ¿qué mas queremos?", bromea.