Biel Ribas: "Yo no puedo aceptar un documento que no sé si es legal"

El mundo del fútbol está pasando por una situación inédita debido a la crisis del coronavirus, y la incertidumbre sobre el futuro del deporte rey está comenzando a pasar factura en algunos clubes como el Fuenlabrada. Tras publicar un comunicado con la rescinsión del contrato del guardameta Biel Ribas, el portero ha pasado por El Larguero para comentar lo sucedido.

El foco del problema, es un documento que el club ha proporcionado a los jugadores, con unos requisitos determinados. “Nos dijeron que nos iban a pagar todo hasta el final, pero el 30% nos lo querían dividir repartido en todos los meses que dura la competición (...) No veo lógico que en mi caso siga cobrando el 30% dividido en todos los meses que faltan por jugar (...) Yo no puedo aceptar un documento, lo primero, porque no se si es legal, que diga que yo tengo que jugar hasta que acabe la competición, si yo acabo el 30 de junio".

Ribas asegura que intentó llegar a un acuerdo estableciendo unas fechas determinadas, pero el presidente del club se negó. Al no llegar a un acuerdo, y su negativa de firmas el documento " Les debió de sentar mal. Yo me he informado con mi representante, con un abogado deportivo, he hablado con AFE y me han dicho que ese documento no se puede firmar".

Un tema que ha podido tocar su relación con el vestuario. "Primero nos dijeron que si no firmábamos todos no pasaba nada, y después que si no lo firmábamos todos no valía (...) Me dice mi representante que el míster no va a contar conmigo ni para ir convocado, le están diciendo a mi representante que el vestuario está en contra mía… ¿Cómo puede ser que con un entrenamiento ya me diga que no cuenta conmigo?".