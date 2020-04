Pesca y agricultura durante el confinamiento: poca demanda y una caída del precio del producto de hasta el 70%

En Portosín, una villa costera de A Coruña, lo habitual es que a partir de las nueve de la noche el puerto se quede vacío y que sus treinta barcos salgan a faenar hasta el día siguiente.

Pero este sábado los barcos están amarrados y de esos treinta solo cuatro están saliendo al mar. La caída de la demanda de pescado fresco y de los precios está azotando a un sector, el de la pesca local, que es la principal fuente de ingresos para pueblos costeros como Potosín, con un puerto irreconocible estos días para Gustavo, patrón de un barco que emplea a nueve vecinos. “A principios de marzo, una semana antes de que entrara en vigor el Estado de Alarma, vendíamos el kilo del caballa a 1,50€ y ahora lo estamos vendiendo a 0,50 €. El jurel lo vendíamos a un euro y ahora lo vendemos a 0,30 € el kilo. Salimos a la mar casi por obligación, al menos para pagar los sueldos y el mantenimiento del barco”.

Caída de un 70%

Los precios han caído hasta un 70% también en la lonja de Barbate, en Cádiz. En el golfo siguen activos el 75% de los armadores, por lo que hay mucha oferta y cada vez menos demanda. Allí el boquerón, por ejemplo, cuyo principal cliente son los restaurantes de la zona se ha llegado a vender 5 veces por debajo de su valor. “Hay mucho pescado y el precio baja porque apenas hay demanda. El lunes pesado vendimos en Babate la caja de 8 kilos de boquerón a 3 euros, cuando lo habitual son 8 e incluso en ocasiones 14 euros. Es muy fuerte vender el producto a tres euros cuando solamente la caja vale 0,60€ más IVA.

En la provincia vecina de Huelva, la campaña de la fresa ha comenzado con menos temporeros y una caída del precio de hasta el cincuenta por ciento. Rafel Domínguez, gerente de la Asociación de Productores y exportadores de fresa en la provincia, explica que ante la caída de venta del producto fresco, están potenciando la venta a industrias. “Estamos dejando las parcelas para industria porque no hay pedidos. La fruta para la industria no tiene el mismo precio que la venta del producto fresco. Vendemos el kilo entre 0,20 y 0,30 €. Pero no compensa”.

