Laya en 'Hora 25': "Turquía ha reconsiderado su posición cuando ha visto que aquí había una urgencia"

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha sido entrevistada en la programación especial de 'Hora 25' por Aimar Bretos para hablar sobre la polémica suscitada con Turquía por un lote de respiradores que, en principio, debían venir a España pero que supuestamente había retenido la propia Turquía. En este sentido, Laya ha asegurado esta tarde que finalmente vendrán los respiradores y todo se debe a "la acción del Gobierno y a una diplomacia discreta pero efectiva".

La ministra ha dicho en la Cadena SER que Turquía ha reconsiderado su posición al ver la situación de emergencia que teníamos en España. Y que todos los países quieren mantener los productos sanitarios que fabrica para luchar contra el coronavirus.

Sobre la polémica de los respiradores

"He hablado con el ministro de asuntos exteriores turco y me ha garantizado que los respiradores llegarán"

"Aparte de decir que hasta aquí hemos llegado, dejaba la puerta abierta a que Turquía pudiera enviar material en los próximos días y lo que está ocurriendo en estos momentos es que para el material sanitario hay mercados muy tensos porque la demanda es gigantesca"

"Muchos países están trabando sus exportaciones para dejar en sus países los productos sanitarios y esto ocurre en muchos otros países del mundo"

"Turquía lo ha reconsiderado en función de lo que ellos han visto es una urgencia en España que merecía a sus ojos que nos ayudasen con los respiradores y rompiesen una regla que es la de no exportar materiales que le puedan servir a ellos"

"No ha habido ninguna contraprestación por parte del Gobierno de España y es por eso que he querido agradecer el gesto al ministro turco porque eso demuestra la solidez de nuestras relaciones"

"No es cierto que los turcos hayan requisado nada, ni siquiera son productos chinos, no hay que fomentar medias verdades"

"Lo que ocurre en Turquía es buscar que los productos que uno fabrica se queden en su país"

"España no ha tomado una decisión de este tipo todavía"

"España está comenzando a fabricar respiradores, la empresa que lo hace ha aumentado extraordinariamente su producción"

"La unidad de producción producía decenas y ahora va a producir centenas, prevén que van a construir cientos de respiradores a la semana"

"Esto nos da una capacidad de producción que genera un excedente que podemos compartir con otros países"

Sobre los partidos de la oposición

"Cuando algo es incorrecto hay que decirlo y esta posición lo es y lo he dicho"

¿Cuándo llegarán los respiradores?

"Lo que tardemos en enviar un avión a buscar los respiradores, he hablado con los presidentes de Navarra, Castilla La-Mancha para ofrecerles mi apoyo, el ministerio de Exteriores les vamos a ofrecer nuestro apoyo"

"Me he asegurado de que a nuestros sanitarios y profesionales no les falte de nada"