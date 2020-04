Lo que puedes comer y lo que no... ¡caducado!

Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y experta en seguridad alimentaria, colaboradora de SER Consumidor, ha pasado este domingo por nuestros micrófonos y nos ha detallado qué tipo de alimentos podemos comer y no aunque se haya pasado la fecha de consumo preferente o estén caducados. “Nunca debemos comer ensaladas envasadas que hayan pasado su fecha, aunque tenga buen aspecto”. Si podemos hacerlo con el pan de molde, “si está bien”, aunque ha avisado que nunca debemos comer productos que tengan moho “ni quitándolo”. Nos ha explicado cómo actuar con diferentes tipos de alimentos habituales en nuestras cocinas, como latas, productos envasados en brick, conservas legumbres, lácteos…

Viajes, hoteles: “Te tienen que devolver el dinero”

Tras las medidas adoptada por el Ministerio de Consumo para proteger los derechos de los consumidores con el COVIP-19, las hemos analizado con Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Derecho de Consumo y, sobre todo, nos ha solventado muchas de las dudas que tienen los consumidores sobre vuelos contratados, reservas de hoteles, celebraciones ... que no han podido hacer efectivos. "La ley es muy clara, es una causa de fuerza mayor y nos tienen que devolver el dinero”. Naturalmente, ha dejado la puerta abierta a posibles acuerdos como bonos en la compañías para volar en otro momento.

Valoración de las medidas sobre alquileres

Hemos repasado también en el programa todas las medidas del Gobierno sobre los alquileres y nos ha dado su valoración sobre las mismas Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler.

Las estafas del coronavirus

Beatriz Gómez, inspectora de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, nos ha contado algunas de las estafas que más proliferan en la redes estos días como “supuestos cambios en los protocolos de los bancos” que lo que buscan “es hacerse con nuestros datos para entrar en nuestras cuentas o hacer compras fraudulentas”. Ha pedido “mucha precaución” y no abrir documentos que nos puedan enviar si no estamos seguros o no son de fuentes fiables”.

Antonio Palomar, portavoz plataforma Soria ¡YA!, nos ha contado cómo vive el confinamiento en la España vaciada y Erika Golás nos ha contado cosas de las redes, también en clave de humor, como lo nuevo que viene tras el coronavirus…El “Debola”, debo la luz, debo el agua…