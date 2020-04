Joaquín Caparrós: "Se está demostrando que lo que impera es el tema económico"

Joaquín Caparrós, seleccionador de Armenia, ha pasado por los micrófonos de El Larguero para tratar la situación que vive el fútbol en la actualidad. En plena cuarentena, asegura que está “haciendo rutina nueva y descubriendo cosas nuevas”. Cosas, cómo practicar deporte, ya que “los técnicos siempre estamos preocupados por el antes después del entrenamiento y siempre dejamos esa faceta un poco a parte, me estoy exigiendo en ese sentido”.

El ex entrenador del Sevilla asegura que esta situación lo cogió completamente por sorpresa: “Esto parecía que esto iba a ser más corto, yo me marché a Armenia y tuve que venir. No tenemos que tener prisa, tenemos que intentar salir de esta, la salud es lo más importante y que cuándo re iniciemos todas las actividades se hagan con todas las garantías”. Por suerte, pudo regresar a España: “Hubiera sido una película, tener que estar allí… en un hotel, sin poder hacer nada y sabiendo que tienes aquí a la familia habría sido un sufrimiento".

Su paso por Armenia ha sido breve pero apunta que “fueron tres o cuatro días muy intentos, fue ponernos al día y venir para acá”. Aunque el trabajo no ha parado: “Están trabajando por videollamadas, teléfono… Por una parte nos está dando tiempo a conocer a los jugadores, ver vídeos a nivel individual”.

Respecto a la vuelta del fútbol, tiene claro que “no tenemos que tener esa obsesión, el deporte no está ni en segundo lugar, hay muchas cosas por delante (…) luego vendrá el tema del fútbol”. Y lamenta los desencuentros que se están sufriendo por parte de RFEF, AFE y Liga: “Es el reflejo de la sociedad a nivel político. Es una pena que no haya una unión y que todo el mundo no vaya por el bien del deporte, ni uno ni otro lo hacen. Los ciudadanos tomamos nota (…) Se está demostrando que lo que impera es el tema económico. Lo importante es solucionar el tema de salud y una vez ahí habrá soluciones”.