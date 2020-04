Librería independiente contra el coronavirus

Las librerías, como otros muchos negocios, han tenido que cerrar sus puertas a causa del estado de alarma dictado por la pandemia del covid-19; pero el confinamiento se puede hacer de una manera u otra, y la librería feminista Mujeres y Compañía lo encara, como todo, desde su compromiso político: "Nosotras, desde que cerramos, decidimos también parar la actividad de compra online, porque entendíamos que si queremos proteger a nuestras lectoras y a nosotras mismas, no podíamos poner en riesgo a las mensajerías y a los transportistas", explica Miren Elorduy Cádiz, socia de la librería. "Esta decisión se tomó como una locura, porque para una librería pequeña e independiente es verdad que es un riesgo muy grande dejar de vender durante semanas, pero no podíamos hacerlo de otro modo: un libro es un bien necesario, pero no es algo sin lo que se puede vivir, y sin salud no se puede vivir", concluye.

Desde Mujeres y compañía no comparten las iniciativas de algunas grandes empresas de poner en las redes libros online gratis durante la pandemia: "No es necesario: todas las lectoras tenemos libros en casa amontonados que podemos leer y releer; las bibliotecas también han abierto sus páginas para posibilitar el acceso desde casa. Lo que estamos viendo son movimientos comerciales, de autobombo y de publicidad, de grandes grupos liberando libros que devalúan así el trabajo de las autoras y los autores: luego querremos que la gente vaya a las librerías y se gaste 20 euros en un libro cuando la propia editorial está saldándolo", resume Elorduy Cádiz. "Además, no es lo mismo un gran grupo que una editorial independiente: no pueden ponerse ambas al mismo nivel", añade.

Ante el cierre obligado por la pandemia, Mujeres y Compañía se ha encontrado con la solidaridad de sus clientas, que están apoyando a la librería en estos tiempos difíciles comprando anticipadamente: "Muchas lectoras y clientas nos pidieron que habilitáramos la posibilidad de comprar los libros ya, vía internet, para venir a recogerlos cuando pase todo esto, y así lo estamos haciendo", relata Elorduy Cádiz.

Plataforma para startups

En la segunda mitad del programa, conocemos la iniciativa Energía Positiva, que han puesto en marcha un buen número de empresas del sector energético para apoyar a las startups que tengan proyectos para luchar contra los efectos de la pandemia. La convocatoria está abierta hasta el 19 de abril, y los proyectos que sean admitidos contarán con el respaldo de alguna de las grandes compañías que participan (Red Eléctrica, Enagás, CLH, Iberdrola, BP, EIT y Acciona) para desarrollar su iniciativa, con un apoyo financiero que puede situarse, según los cálculos de las promotoras, entre 100.000 y 3.000.000 de euros por proyecto.

Silvia Bruno, directora de innovación y tecnología de Red Eléctrica, dice que lo que se buscan son "soluciones de rápida implantación, así que buscamos startups consolidadas con posibilidades de poner en marcha un proyecto casi inmediatamente; el plazo máximo de desarrollo y puesta en marcha es un año", explica.