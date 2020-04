Setién: "¿Si cuento con Messi para el año que viene? Lo que espero es que él cuente conmigo"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha sido entrevistado en la noche de este jueves por Manu Carreño. En El Larguero ha asegurado que “no celebraría de la misma manera” si ganaran LaLiga sin que ésta se reanudase. También ha apuntado que convencerán a Messi de que “hay un proyecto ganador” y ha criticado las filtraciones del club blaugrana.

“¿Si cuento con Messi para el año que viene? Hombre, por supuesto, lo que espero es que él cuente conmigo. A Messi le vamos a convencer para que vea que hay un proyecto ganador el año que viene”, ha dicho Setién.

Sobre la situación actual del fútbol y las posibilidades de futuro ha asegurado que “no celebraría igual” si ganara LaLiga sin que se reanudase, y sobre la eventual finalización de la temporada con una larga concentración, ha opinado: “A nadie le gusta estar concentrado tantos días, pero supongo que lo aceptaríamos en caso de que fuera la única solución para poder jugar y competir”, algo que, ha insistido Setién, prefieren a que se dé por terminada ya la temporada y por consecuencia como campeón al Barcelona.

El cántabro ha sido muy claro tras ser preguntado sobre el Barçagate destapado por la SER y el escándalo de la directiva con la rueda de dimisiones: “He vivido en muchos clubes que han tenido muchas dificultades. Sí que es cierto que en otros sitios se cuida la repercusión que esos problemas pueden tener y aquí casi todo se retransmite a través de los medios y esto sí que es un problema. Es normal que haya divergencias y desacuerdos y conflictos. Lo que no es normal quizá es que todo esto salga de la manera en que lo hace. Esto sí que me llama un poco la atención y yo trataría de cuidarlo”.

En esta misma línea, sobre las filtraciones criticadas por la plantilla en relación al ERTE: “Molestó un poco que todo se hiciera público, pero nuestra intención siempre era esperar a ver si había una respuesta global para ver si todos hacían lo mismo. Finalmente cada club tomó su decisión y lo hizo a su manera. Pero nosotros siempre tuvimos intención de reducirnos el sueldo, en ningún caso nadie se negó”. Eso sí, Setién espera que Bartomeu continúe al frente del club: “Tengo una grandísima relación con él, me gustaría evidentemente que terminara (su mandato)”.

Cuestionado por Xavi Hernández, ha apuntado que "ojalá venga y lo haga muy bien": "Ha sido un futbolista enorme que tiene perfectamente grabado el estilo de este club. Luego es verdad que jugar y entrenar a un equipo de estos es totalmente diferente, pero esa experiencia la hemos pasado todos. Es normal que quiera venir"

NOMBRES PROPIOS

Neymar: “Todos los grandes futbolistas ¿cómo no me van a gustar…? Neymar sin duda es uno de ellos, pero ahora tal y como están las cosas hay que plantearse bien si esto va a ser posible o no. Todas las especulaciones que hagamos dependen de la situación en la que queden los clubes después de esto”. Además, cuestionado por si prefiere a Neymar o Lautaro Martínez ha argumentado que “vendrían bien los dos”.

Coutinho: “Es un grandísimo futbolista, pero también tenemos cedido a Rafinha, Aleñá, más jugadores jóvenes… Con todos no vas a poder quedarte, está claro. Hay todavía muchas cosas por aclarar. No sabemos tampoco lo que va a hacer el Bayern, si se le van a quedar o no porque opciones tienen”.

Rakitic: “Todos los jugadores que están en el Barça son susceptibles de seguir. A veces es así y a veces no. No tengo ninguna información de que quiera abandonar el club ni nunca me lo ha transmitido. Ha jugado bastante conmigo y lo puede seguir haciendo”.

Riqui Puig: En primer lugar, Setién ha asegurado que ningún canterano le “ha convencido del todo para que juegue más de lo que lo han hecho. En concreto, sobre Puig ha apuntado que su futuro no está claro y que le quiere proteger: “Es un grandísimo futbolista, pero necesita su tiempo. Tengo la capacidad de ver si este chaval va progresando día a día para ver si consigue algún día estar ahí y disputar muchos minutos. ¿Actitud? Es un chaval extraordinario y su actitud es extraordinaria. Entrena muy bien, siempre pone buena cara… Es simplemente una percepción futbolística. Tiene unas condiciones y potencial extraordinario, pero tiene cosas que pulir y mejorar. Es verdad que luego igual viene un entrenador le pone y se sale, pero yo es lo que veo en el campo, en el entrenamiento”.

Preguntado por un balance general de sus primeras semanas como entrenador del Barcelona, Setién ha dicho: "Ha habido momentos en los que el equipo ha jugado muy bien, pero también es cierto que nos ha faltado continuidad en muchas cosas (...) Yo estoy bastante contento. Es verdad que en algunos momentos me he equivocado y no le he dado importancia a algunos detalles cuando luego he visto que los tienen, pero estoy bastante contento y satisfecho".

Ha apuntado que "seguramente habría fichado gratis por el Barcelona o en cualquier condición" y que se enamoró de la filosofía blaugrana como rival del Barça de Cruyff: "Te pasabas corriendo todo el partido, querías ir a robar a un sitio y te lo jugaban a otro y estabas 85 minutos corriendo detrás del balón. Y decía, ‘esto es lo que a mí me gustaría".