Cuidado con las palabras

El otro día, Pura, mi mujer, me dijo: "¿Te imaginas, Marco Antonio, que por una cosa rara de la biología, en vez de los niños, quienes fueran grandes vectores de infección fueran las mujeres?"

Y me dijo: "Seguro que entonces tendríamos mucho cuidado en no ir diciendo tranquilamente: "las mujeres son focos de infección". Sería muy incorrecto decir eso, ¿verdad? Y eso me hizo pensar. ¿Por qué señalar a los chiquillos y llamarles "vectores de infección" está más permitido que señalar a otros colectivos?

Seguramente porque los críos no votan y no hay que hacerles la pelota. Tratemos, por favor, a los niños como trataríamos a las mujeres si ellas fueran el vector, porque si no, cuando un padre o una madre vayan por la calle con su chiquillo, los que ahora ponen notas feas a sus vecinos sanitarios, empezarán a gritar: "Mete a tu niño en casa, que nos estamos jugando la vida". Ojo con eso, por favor.