'Mallorca', la primera película sonora dirigida por una mujer

El 80 por ciento de las películas de la etapa del cine mudo y la incipiente puesta en marcha del cine sonoro están desaparecidas. Son los datos de la fundación de Martin Scorsese que trata de recuperar esas películas y los datos de sus creadores. Si es difícil encontrar muchas de esas películas, imaginen lo que es seguir el rastro de las primeras mujeres que se sumaron al invento del cinematógrafo.

En España los incendios y el poco empeño en la conservación causaron la desaparición de muchas películas en esa edad dorada del cine. Después la Guerra Civil terminaría de socavar aún más muchos de esos títulos y muchos de los nombres que pusieron los cimientos del cine español. Hasta ahora Rosario Pi, tenía en honor ser la primera mujer en dirigir una película sonora en España: El gato montés, fechada en 1935. La Filmoteca Española acaba de encontrar, casi por azar, una directora que se adelantó a Rosario Pi. Fue la desconocida Maria Forteza con un cortometraje titulado Mallorca y fechado entre los años 32 y 34.

Fotograma del cortometraje de 1934 'Mallorca' / CEDIDA

La cinta llegó en el año 82 a la Filmoteca Española. "Tenemos un proyecto de digitalización de materiales más sensibles, los que corren más riesgo de desaparecer, y ahí apareció un nitrato de 1926, que era mudo, y que no se había comprobado lo que había dentro. Solamente con inspecciones físicas. Cuando vimos aquello nos dimos cuenta que la ficha del catálogo estaba mal hecha, que no era esa película, sino otra cosa", nos explica Josetxo Cerdán, director de la Filmoteca.

El corto dura unos siete minutos y recrea, según explica el prólogo de la propia pieza, pequeñas imágenes de la Isla de Mallorca acompañadas por la música del compositor Isaac Albéniz. También promociona a Ramón Úbeda como productor responsable del título y del invento que hizo posible su registro sonoro: «Úbeda, sistema español». Es lo poco que se ha descubierto sobre esta pieza, que va a colgarse en la red para que todo el mundo pueda acceder a ella del 5 al 8 de mayo.

No hay registros en ninguna de las Historias del Cine Español publicadas. No aparecen noticias en los periódicos de la época que dieran cuenta del rodaje, o de la puesta en marcha de la producción. Tampoco mención a su estreno. Nada. "Una cosa es que tengas la película y no sepas que la tienes; pero es más llamativo que una vez la hemos encontrado y hemos buscado cosas de la película nos hemos dado cuenta de que no hay nada, ninguna referencia al rodaje, a la producción, ni a la exhibición. Es como una película nueva", dice Cerdán.

Lo habitual es conocer los títulos de películas españolas que existieron pero no se conservan y entonces se realiza la búsqueda. O tener películas de las que solo se conserva una parte y buscar el resto en otras copias que han ido apareciendo en casas viejas, en el rastro... Fue el caso de El dos de mayo de José Busch, por ejemplo. Pero con Mallorca todo es mucho más misterioso.

Títulos de crédito de 'Mallorca' / CEDIDO

El valor del hallazgo reside, no tanto en el contenido audiovisual de la cinta, que no es más que un filme promocional de la isla; sino en lo que significa en la historia de nuestro cine. Para empezar la propia película en sí misma de la que ni siquiera se conocía su existencia. También el hecho de que incorpore a un equipo sonoro nacional, un equipo español. Un invento del propio productor de la película, Ramón Úbeda Perelló, del que tampoco había noticia alguna. "Yo hice la tesis sobre la llegada del cine sonoro a España, es algo que conozco bastante bien y tampoco había noticia de eso por ningún lado", reconoce el director de la institución.

La tercera punta de este descubrimiento es el nombre de la directora. Una mujer invisibilizada, como tantas otras en la historia del cine. "De ella no hemos sido capaces de encontrar información. Hemos hablado con historiadores de cine de Baleares, con la filmoteca de Mallorca, hemos rastreado en archivos, libros, repositorios de internet, y su nombre no aparecen por ningún lado. Lo único que hemos encontrado, y no sabemos si tiene relación con ella o no, es que en el Archivo Histórico Nacional sabemos que hay una delcaración de la renta de los años 33 al 36 de una señora que se llamaba María Francesa Fuster Forteza"

¿Es ella? ¿Qué puede aportar la declaración de la renta de una mujer que comparte apellido y nombre con esta directora? "No lo sabemos, lo que nos puede decir su declaración de la renta tampoco creemos que sea mucho en lo cinematográfico; pero está ahí. Es curioso, que una señora haga la declaración de la renta en esos años. Indica una independencia que no era lo normal, eso es interesante en sí mismo".

De él sí hay más información. Estuvo relacionado con el cine mallorquín en la segunda mitad del siglo XX. Hasta dirigió una película Islas Baleares: el General Marqués de Pinedo llega al Puerto de Pollensa, según aparece en la base de datos online Filmaffinity. Según los datos de Filmoteca, se fue a Portugal, de ahí salta a Brasil de Brasil a Buenos Aires y en Argentina sigue realizando patentes de cine y de todo tipo de motores. La última pista es del año 77 y 78 de una patente que vuelve a registrar en España.

"Que sepamos cosas de él, pero nada sobre ella, la directora, evidencia una vez más la labor invisible de muchas cineastas en la historia del cine", recalca Josetxo Cerdán. La historiadora Marta Selva, que fue presidenta del Instituto Catalán de las Mujeres, confirma que nada se sabía "hasta hoy de este nombre", el de María Forteza; por ello, deberá ser situada en su época, en "los ambientes profesionales de su momento, con sus contextos históricos, sociales, económicos y culturales»" y así evitar su consideración como "fenómeno aislado".

Este tipo de documentales, que básicamente reúnen vistas de paisajes y monumentos más o menos emblemáticos, era bastante habitual en la época. Aunque no son las películas que pasan a formar parte de la Historia del Cine, fueron esenciales, como explica Cerdán, para ser la primera piedra que sirvió para levantar la industria del cine español.