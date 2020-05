Diego Rivas: "¿Las concentraciones que propone el CSD? Son una vulneración a los derechos de los futbolistas"

Diego Rivas, secretario general de la AFE, se unió a El Larguero para hablar con Manu Carreño sobre la posición del sindicato que calificó de "anticonstitucional" el protocolo del CSD, destapado por la Cadena SER.

Rivas defiende la postura del sindicato desde el primer momento en el que se desató la epidemia: "La postura AFE ha sido firme, desde el principio hemos querido que Sanidad se responsabilizara de lo que fuera a suceder. Hubo un momento que se estigmatizó al futbolista, y fue cuando nos reunimos para hacer ver que los futbolistas no tienen más privilegios que el resto de la gente. No queríamos hacer los test masivos, porque somos iguales que todo el mundo, ni más ni menos", insiste en la idea de que los jugadores no poseen más privilegios que el resto.

Algo que choca sin embargo, con la postura de los futbolistas españoles respecto a las concentraciones, que disminuirían el riesgo de contagio, y a lo que se niegan ya que desde el sindicato les parece una medida "anticonstitucional": "En el protocolo del CSD aparece que tiene que concentrar 15 días antes de la competición. Entendemos que es nuestra obligación ir a nuestro trabajo, pero los futbolistas tienen que irse a los habitaciones, a que le den la comida por una bolsa, sin ver a las familias ni a los propios compañeros" argumenta Rivas.

También afirma que a los jugadores de nuestro país no le han gustado las formas y que no se acatará siempre que venga como una imposición: "El riesgo puede ser el mismo, sin ser una imposición. La manera que se está planteando es una vulneración de derechos de los futbolistas, porque es una imposición" hablando sobre que coartaría los derechos de los jugadores: "Estamos limitando mucho la libertad del futbolista".

Diego Rivas, eso sí, abre la puerta a una nueva posibilidad que sería la concentración voluntaria: "Puede ser que plantee una concentración voluntaria. Sabemos que el riesgo 0 es imposible".