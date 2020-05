"Pensaba que éramos conscientes de la gravedad del asunto": la crítica del Sanedrín a la postura de la AFE

El Sanedrín de exfutbolistas ha opinado sobre la negativa de la AFE a las concentraciones de los futbolistas de cara a la vuelta del fútbol. El propio Diego Rivas, secretario general del sindicato, dio su versión de los hechos acerca de la calificación de "anticonstitucional" del protocolo del CSD. Sin embargo, nuestros exfutbolistas están en desacuerdo con la intención de no concentrarse por parte de los jugadores profesionales.

"¿Si me concentraría? Yo sí de cabeza, yo no dudaría en absoluto. Me parece algo medio de cachondeo, estamos hablando de estar en un hotel, que quita el sentido, durante seis semanas, pues imagínate que estás en una Eurocopa, además es un tema de salud y consiste en proteger a tu gente. Cero inconvenientes. Hay que pensar también en la gente que rodea el fútbol y depende de él, y de verdad son seis semanas, yo no lo encuentro"

"Es ponerlo a huevo a aquellos que dicen que los futbolistas viven en una burbuja", sentencia Kiko.

Álvaro Benito lo tiene claro y a pesar de saber personalmente, a través de conversaciones con futbolistas, de su negativa a las concentraciones él es contrario a ese pensamiento: "Pensaba que todos éramos conscientes de la gravedad del asunto, que había que tomar medidas drásticas. La única posibilidad yo dije que era aislar, con todos los futbolistas que he hablado

"Hay que salvar al fútbol. Es duro lo comprendo, pero es un mal menor. Es que si no nunca vamos a avanzar", opina Jordi Cruyff que señala a la Bundesliga como ejemplo a seguir, y ver cómo evoluciona en Alemania la vuelta dl fútbol.

Gustavo López, coincide con el resto de compañeros en su negativa: "Si se lo planteas hace un mes atrás seguro que te dicen que sí, es un poco sacarnos esa etiqueta de no hacer nada por esas personas que tenemos al lado. Es el bien para los trabajadores, para la prensa, para el equipo, para el club y para la afición, es el momento de estar concentrados"