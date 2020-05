De los 43.325 sanitarios contagiados por coronavirus, cerca de 10.000 siguen hoy de baja

Cerca de 10.000 sanitarios están de baja en toda España a día de hoy, 5 de mayo, a causa del coronavirus del total de 43.325 sanitarios contagiados. Es una información incompleta porque hay tres comunidades autónomas, Cataluña, Euskadi y Galicia, que se han negado a facilitarnos esa información.

Donde peor están las cosas es en Madrid. Casi 5.000 sanitarios están contagiados a día de hoy. En total son casi 12.000 los que han contraído el virus desde que empezó la pandemia en esta región. Cataluña no informa de los sanitarios que están contagiados a día de hoy pero sí del total de este personal desde que empezó la pandemia y son casi 8.800. Las siguientes comunidades con mayor número de sanitarios enfermos por coronavirus hoy, 5 de mayo, son las dos Castillas. En Castilla y León hay 920 de baja y en Castilla-La Mancha 915. En la Comunidad Valenciana son casi 800, en Andalucía y Aragón casi 400, en Navarra y Canarias más de 300.

Al menos 59 sanitarios muertos La SER ha recopilado estos datos en los 17 gobiernos autonómicos, ya que el Gobierno se ha negado a facilitar la información.

Llama la atención el elevado número de contagios entre los sanitarios en Andalucía y Canarias, dos comunidades en las que el virus ha tenido mucha menos incidencia. En Andalucía, más de 4.100 se han contagiado del virus, que es casi un tercio del total de casos de la región; eso si es que están incluidos en la estadística general de contagios, porque es algo que no está claro. Lo mismo pasa en Canarias, con casi 600 sanitarios contagiados desde el inicio de la crisis, que supone más de la cuarta parte del total de casos de las islas, eso si están incluidos en la estadística.

Sin información de Cataluña, Euskadi y Galicia

Hay tres comunidades que no han querido informarnos de los sanitarios contagiados a día de hoy, que soy Cataluña, Euskadi y Galicia. Hemos preguntado al Gobierno por estos datos, puesto que informa diariamente del total de sanitarios contagiados desde que empezó la pandemia y tampoco ha querido facilitárnoslos. Su respuesta es que no tienen esos datos pero esa respuesta casa mal con dar a diario el número total de sanitarios contagiados en toda España: ese dato sólo lo puedes tener si todas las comunidades autónomas te informan de los que tienen enfermos por coronavirus cada día.

El lío de los test y las estadísticas

El Gobierno reconoce casi 43.325 sanitarios contagiados en toda España desde el inicio de la pandemia. En la rueda de prensa del viernes, a preguntas de la Cadena SER, Fernando Simón dijo que la mayoría habían sido diagnosticados por test rápido. ¿Quiere eso decir que no están incluidos en la estadística general de contagios? No lo sabemos, porque no respondió a esa pregunta, pese a que también se la hicimos. No obstante, la norma de Sanidad es que en la estadística sólo figuren los contagios confirmados a través de PCR. Como tampoco sabemos cuántos han sido confirmados por PCR y cuántos por test rápido, no podemos determinar cuántos están incluidos en la estadística general y cuántos no. Hay muchas comunidades que tampoco nos desglosan esa información.

