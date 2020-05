Este año acabamos de celebrar el decimoquinto aniversario del Oscar para Al otro lado del río, de Jorge Drexler. Era la primera vez en la historia que una canción en castellano se colaba entre las finalistas en la categoría de Mejor Canción, lo cual ya suponía un auténtico milagro. El milagro fue mayor aún, evidentemente, cuando se abrió el sobre y resultó ser el tema ganador.

Jorge Drexler la había compuesto, a petición del director Walter Salles, como tema central para la película Diarios de motocicleta, que relata el periplo del Che Guevara por gran parte del continente latinoamericano.

"Tener una nominación era muy importante. No se me ocurrió que me lo fueran a dar. Estaba en la limusina con Leo Sidran, y con unos datos que me dio, empecé a pensar en ello", explicaba Drexler en 'Hoy por Hoy'

Ahora, 15 años después, el músico estadounidense Leo Sidran, productor de la canción original, la ha adaptado al inglés con el título Row on ("¡Rema!"). Sidran y Drexler han escogido "Hoy por hoy" para el estreno mundial de este tema.

Leo Sidran comprendió que la canción encerraba un mensaje de hermandad y esperanza que adquiere un nuevo significado en la situación actual. Era una hermandad que añade a “los dos lados” del río; en este caso, del océano. Y que además sirve para trazar un puente musical entre Nueva York y Madrid, precisamente dos de las ciudades del mundo más afectadas por el virus.