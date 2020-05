Los clientes de un restaurante recaudan 28.500 euros para evitar su cierre

En esta crisis todos los sectores se han visto afectados de una u otra manera. En muchas ocasiones, ante la falta de respuestas por parte de las administraciones, son los familiares, vecinos o clientes quienes, con su ayuda y solidaridad, consiguen que todo salga adelante. Esta es la historia de un pequeño restaurante del centro de Bilbao llamado 'Lar', que tras un mes y medio de cierre y sin recibir ingresos, estaba abocado a no poder abrir nunca más sus puertas. Sin embargo, a su dueño se le ocurrió la idea de ofrecer a sus clientes habituales un bono prepago de menús para disfrutarlos en el restaurante cuando pudiese volver a la actividad. El 29 de abril, mandó el mensaje a través de WhatsApp y la respuesta de sus clientes fue tal que superó el límite de transferencias diarias en Bizum y su banco le llamó para avisarle de un ingreso desproporcionado de dinero de diferentes cuentas.

Miguel Justo es el dueño y artífice de esta idea en la que, a día de hoy, han participado más de 70 personas y han logrado recaudar 28.500€. Con esta cantidad, sus amigos y clientes le han proporcionado la suficiente ayuda para no cerrar definitivamente su restaurante. "No me esperaba todo este apoyo, el 80% de las personas han contestado a mi mensaje", cuenta emocionado Miguel en 'La Ventana'.

Desde que se decretó el cierre de bares y restaurantes el 14 de marzo, Miguel no recibía ningún ingreso y, sin embargo, tenía que hacer frente a los gastos habituales. Al ver que la situación se alargaba decidió hacer algo y tuvo la idea de ofrecer dos tipos de bonos: cinco menús por 40€ o diez menús por 30€. "Tuvimos dudas de mandar el mensaje porque sabíamos que hay mucha gente en nuestra situación", dice, pero la propuesta ha encantado a sus clientes quienes no han dudado en ayudar.

El 'Lar' es un restaurante pequeño, con apenas seis mesas y seis trabajadores, y muy familiar. "A diferencia de otros restaurantes, en el mío las mesas no van por número, sino por nombre propio; la mesa de Antonio, la mesa de Iñaki...", explica Miguel. Tal vez por esa familiaridad y cercanía con sus clientes habituales ha recibido una respuesta masiva a su mensaje. Después de esto, Miguel nos cuenta que se siente agradecido, emocionado y orgulloso: "ha sido la respuesta de una pequeña familia pero con gente muy grande".