Roberto Leal: "La oferta de Antena 3 no la podía rechazar"

La televisión vuelve a grabar. Programas, concursos están echando a andar con todas las medidas sanitarias que les obliga el Ministerio de Sanidad. "Masterchef" ha vuelto a grabar su octava edición, que es la que estamos viendo ahora los lunes en TVE, con severas medidas de seguridad y prevención. Y también un concurso con más de 20 años de antigüedad y seguramente uno de los más respetados por el público. “Pasapalabra”, arranca nueva etapa en Antena 3 tras haber triunfado muchos años en Telecinco. Nuevo plató, nueva sintonía y nuevo presentador: Roberto Leal. “ Yo estoy calentando en la banda para salir aunque aún no tenemos fecha” . Nueva etapa con nueva mesa, nueva sintonía y con el rosco que va a seguir igual, como nos confirma el presentador.

El concurso lleva ya algunas grabaciones con las medidas sanitarias y de prevención que determina Sanidad. “Ha sido rara la vuelta a Antena 3 porque debemos mantener la distancia entre nosotros, somos muy pocos en el plató y sin público. Y es verdad que a veces pasa desapercibido pero se nota que falta su calor. Pero yo estoy contento”, nos confiesa Roberto Leal . En esta vuelta para Roberto lo más complicado ha sido “hacerme enseguida a un formato nuevo. Pero como es un concurso que se conoce tanto no ha sido muy complicado. Además he entrenado y ensayado mucho en casa“

Roberto Leal ha sido el presentador de las últimas ediciones de “Operación Triunfo”, un programa que se canceló cuando aún no había terminado la edición de este año. “Me llega la oferta para ponerme al frente de “Pasapalabra” dos días después de presentar esa gala de OT que hice desde el sofá de mi casa con mi caniche. Y era algo que no podía rechazar, no podía decir que no. Era un cambio de ciclo. Y tanto TVE como Antena 3 han sido muy respetuosas y volveré a Televisión Española para cerrar la OT2020 porque las cosas hay que hacerlas bien”.

Sobre la polémica del “ acento “ a raíz de una pregunta de Pablo Motos en “El Hormiguero” el presentador le ha quitado importancia . “No me molestó la pregunta de Pablo, no me lo tomé mal pero es cierto que el tema del acento va y viene. Pero mi discurso siempre ha sido el mismo: la manera de comunicar de cada uno es lo que nos hace diferente. Y si cumples con el objetivo que tu mensaje, que lo que dices llegue pues perfecto”.

En esta Ventana de la tele también hemos hablado de la serie de Neflitx de la que todo el mundo habla “Unorthodox", un retrato de una de las comunidades jasídicas más cerradas. Para Angry Cohen, Investigadora post doctoral del Instituto Azrieli de Estudios de Israel de la Universidad de la Concordia en Canadá, “ la serie triunfa porque despierta interés y morbo al mismo tiempo. La serie confirma punto por punto la superioridad de Occidente y el espectador enseguida se identifica con la protagonista en cuanto sale de ese mundo. Pero Angry Cohen cree que “a la serie se le puede criticar porque te hace ponerte en la piel de la protagonista porque es la tuya. Es una serie fácil de ver, no te incomoda como espectador “