"No necesitamos suplementos vitamínicos. Estamos tirando el dinero y algunos son dañinos"

El afán por tomar todas las precauciones necesarias para evitar un posible contagio de COVID-19 ha hecho que la venta de complementos alimenticios y vitaminas se haya disparado. Según la consultora Nielsen, el consumo de estos productos ha aumentado un 57% y 86% respectivamente. Y ahora la pregunta que surge es: ¿necesitamos reforzar nuestro sistema inmunológico con este tipo de productos o estamos tirando el dinero?

Nuestros hábitos influyen de manera importante, según Alfredo Corell, vocal de la Sociedad Española de Inmunología, en nuestro sistema inmune. Este es el encargado de defendernos de virus e infecciones, pero no hay constancia de que sean necesarios los complementos alimenticios para fortalecerlo. “Bastaría con tener un estilo de vida saludable. Es decir, tener una alimentación sana y una dieta variada como puede ser la mediterránea, dormir entre 7-8 horas cada día, intentar no estresarse, aunque eso a veces es difícil, no consumir tabaco, alcohol o drogas, y el ejercicio físico”, explicó.

Las proteínas y vitaminas son necesarias para reforzar nuestras defensas, pero no necesitamos acudir a suplementos para encontrarlas. “La vitamina C, por ejemplo, nos previene de coger infecciones. Pero con una dieta variada, con el consumo de frutas (naranja, kiwi, mandarina…), no necesitamos otros complementos. Estamos gastándonos dinero a lo tonto”, comentó Corell.

También preguntamos al experto sobre si esta ingesta sin control puede tener efectos secundarios. “La vitamina C no hace daño porque si la tomas en exceso la expulsas por la orina”, expuso el profesor universitario. Pero alertó del riesgo que conlleva el exceso de algunas vitaminas. “Hay otras que no se disuelven en agua, se acumulan y pueden ser dañinas. Como la vitamina A, que acumulada en gran cantidad es tóxica. Nadie debería tomar estos complementos sin que se lo haya recomendado un médico”.

Lactoferrina, ¿eficiente? “Es un estudio fantasma”.

También hablamos en la entrevista de que un laboratorio vende la lactoferrina como una proteína supuestamente beneficiosa frente el COVID-19. Algo que, según el vocal de la Sociedad Española de Inmunología, no tiene base científica. “La lactoferrina es una proteína que ayuda al sistema inmunitario. Se encuentra en la leche materna. En niños con desnutrición, por ejemplo, es efectiva. Pero el estudio que afirma que la lactoferrina tuvo efectos positivos en enfermos de coronavirus es un estudio fantasma”. Pese a todo, el productos parece agotado y hay lista de espera para conseguirlo.

En cuanto a otras afirmaciones que han surgido a lo largo del encierro, como la teoría de un médico americano sobre que estar tanto tiempo confinados nos hará más vulnerable a las infecciones a posteriori, Corell también discrepa. “Esto no tiene validez. Sus argumentos se basan en una teoría que nos afecta cuando somos niños”. Y lo explicó: “El sistema inmunitario se educa, es verdad. En nuestros primeros años es importantes que uno tenga infecciones porque eso, de alguna manera, nos entrena. Pero ahora, porque estemos dos meses con menos infecciones, que esto vaya a afectarnos después… no tiene ninguna evidencia para decirlo”, concluyó.