Recientemente se ha publicado un informe policial dónde se asegura que habrá un repunte en el amaño de competiciones deportivas, especialmente el fútbol. El deporte rey español es tan conocido a nivel mundial, que supone un gran atractivo para las bandas especializadas en estafas. Pedro Garrido, de la Unidad Técnica de la Policía Judicial, ha pasado por Carrusel para explicar qué gravedad tienen este tipo de delitos y cómo se llevan a cabo.

"El mundo deportivo en España es muy llamativo, en el mundo se mueven más de 200.000 millones de euros en apuestas deportivas. España es uno de los mercados más beneficiosos, es un reclamo para esas organizaciones criminales", relataba. Las estafas las realizan mediante mulas: "Una mula es la persona que invierte el dinero para ganar las apuestas que ya están manipuladas y la dividen en muchas apuestas para no levantar sospechas".

Durante la pandemia de coronavirus, han buscado la manera de seguir obteniendo ingresos: "En esta época han aprovechan una modalidad de partidos fantsmas, partidos que parecen que se han jugado, consiguen que las casas de apuestas los publiciten pero nunca se han producido. Esto no es muy habitual, pero es la necesidad de las estafas deportivas actualmente".



Además, en muchos casos la relación entre los estafadores y deportistas es directa: "Buscan el eslavón más débil, esto se realiza en niveles pequeños, no es Primera División. Deportistas que no tienen grandes beneficios, les pagan dinero por acciones que ellos no se ven en un dilema para realizarlas. Ellos creen que no están manipulando el partido, pero a partir de ahí ya están en manos de criminales (...) Se trabaja mucho para con los futbolistas para concienciarles de lo que puede ocurrir"

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.