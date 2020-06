Abel Caballero: "Tiene que haber Fair Play, todos tienen que estar en la misma condición"

El Celta de Vigo ha manifestado su intención de jugar con público mediante un comunicado oficial. En él, solicitan la entrada de un tercio del aforo cuándo pasen a la fase tres y la Xunta de Galicia habría dado luz verde a tal petición. Una decisión que no coincide con los consejos del Gobierno, del CSD y de LaLiga, que han insistido en que por ahora, no haya púbico en los estadios españoles.

Abel Caballero, alcalde de Vigo ha pasado por El Larguero para arrojar luz a esta situación. Asegura que "Desconozco los informes técnicos que tiene el Celta para realizar una petición de esta importancia y con tantas consecuencias para la salud pública. Con esto del coronavirus la gente muere, es algo serio"

Piensa que el comunicado no tiene sentido en este escenario: “Lo que ha hecho el Celta es lo contrario de lo que parece que, con sentido común, hay que hacer en este momento (...) Hacer peticiones, sin estar seguros de que lo primero es la salud, no me parece adecuado", y que sería una forma de adulterar la competición: "Además tiene que haber Fair Play, todos tienen que estar en la misma condición”.

Asegura, que el deseo de la mayor parte de la población, es contrario a lo que ha manifestado el club: “Los ciudadanos de Vigo me piden lo contrario, me piden que tratemos de que no haya gente en el entorno del estadio porque significará también, si no se mantiene la distancia social, una eventualidad de contagio"

