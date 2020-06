"Usted no tiene acento de aquí": A la caza del «foráneo» en el desfase autonómico

El coronavirus y el estado de alerta han dado lugar a situaciones que jamás hubiéramos podido imaginar, pero la desescalada y el “desfase” de las comunidades autónomas sigue sorprendiéndonos. Buceamos, junto al Íñigo Domínguez, en las páginas de los diarios locales y le echamos un vistazo a las noticias más disparatadas que los oyentes nos envían al 638 855 349 para escaparnos del centralismo informativo en el que a veces, por desgracia, caemos.

Aquí puedes escuchar la sección completa

Comenzamos nuestro repaso a la actualidad local en Murcia, en donde, a pesar de las protestas de algunos sectores de la población contra la gestión de la crisis del coronavirus, podemos confirmar que británicos, belgas o suecos nos siguen dando su aprobación. Es como cuando solicitas la revisión de un examen y, al final, apruebas…

Siguen de cerca cómo se ha desarrollado la crisis sanitaria en sus países de origen, pero la mayoría de ellos se alegra del transcurso y las normas establecidas en la Región https://t.co/h6o94Haalg — laverdad_es (@laverdad_es) June 1, 2020

En Magaluf ya están temblando por la llegada de británicos después de estar meses encerrados en casa y sin poder tomar la cerveza caliente que les gusta a ellos…

Aviso del @goib al turismo británico de borrachera: el decreto de excesos "vigila" https://t.co/HEcVEmnQko — Diario de Mallorca (@diariomallorca) June 3, 2020

En Galicia, no son británicos, pero la policía de balcón ya se ha puesto manos a la obra con los madrileños…

«Basta con mirar as persianas dos pisos para ver que xa hai madrileños» https://t.co/PpPub5wlZg — XOSE (@XOSE45254671) June 3, 2020

Y es que claro, a algunos el acento les delata ¿A quién se le ocurre ir a Pontevedra desde Ourense y pensar que lo van a pillar por su forma de hablar? Ingenuos...

Las llamadas a los municiaples por supuestas infracciones del confinamiento se suceden. Algunas se están investigando, pero todavía no se han tenido que tramitar denuncias https://t.co/3PJAZ2r9Cd — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) May 31, 2020

Lo único que está claro, es que esta no es la solución.

Manuel Sánchez: «Nunca nos han tratado ni mirado mal por venir de Madrid» https://t.co/G5PgWsnPmp pic.twitter.com/ajd7Y4NlTf — La Voz de Barbanza (@vozbarbanza) June 3, 2020

A menos,por supuesto, que sean unos capullos, como estos:

Una pareja de franceses llega a Ejulve, hace varios robos mientras está en el pueblo y tarda cinco días en ser detenida https://t.co/GObGAOxGdE — Diario de Teruel (@diariodeteruel) May 25, 2020

Después está la cuestión del teletrabajo, que parece que va a ser la rutina de muchos durante los próximos meses. Antes del coronavirus, cuando se hablaba de su implantación, muchos nos lo imaginábamos como una oportunidad y, otros, directamente lo han hecho realidad. Desde luego el subtítulo no tiene desperdicio: «La edil de Hacienda y Personal se defiende asegurando que «ha cumplido con su responsabilidad» y que otros «participan desde un coche o dejando el teléfono enfocado al techo»: Un clarísimo "y tú más" de manual.

Polémica con una concejala de Torrox por participar en un pleno telemático de la Mancomunidad Oriental desde una tumbona en la playa pic.twitter.com/ftWKeRjRr0 — Vélez-Málaga Hoy (@VelezMalagaHOY) June 1, 2020

Pero, con esta situación tan extraordinaria, siempre está el comodín de la conciliación:

La edil de Torrox que participó en un pleno desde una tumbona en la playa pide disculpas pero no devolverá el dinero de la dieta https://t.co/NjSVH7SEH1 a través de @diariosur — Andaluz (@jovenandaluz) June 3, 2020

Hasta que, por fin, te das cuenta, que teniendo responsabilidades públicas y siendo un pleno del ayuntamiento del que eres concejal, quizás deberías haber guardado las formas…

🤳⛱️ Tras la tormenta, Paola Moreno, la edil de #Torrox que participó en un pleno desde una tumbona en la playa, pide disculpas y dice que «no volverá a suceder». Además, rectifica y afirma que no cobrará la dieta asignada. Informa @eugeniocabezas https://t.co/YaO2MryuKc — Diario SUR (@DiarioSUR) June 3, 2020

Cada vez menos gente se aclara con lo que se puede y no se puede hacer en las diferentes fases y claro, en Cantabria, nuestros compañeros de El Diario Montañés no han querido dejar lugar a ningún tipo de malentendido y llevan toda la razón: “si necesitas consultarlo con la Delegación de Gobierno, la relación no empieza bien”

Captura de un fragmente de la guía para la desescalada que el Diario Montañés publicó en su página web / Cadena SER

Así que, vistas las circunstancias, solo nos queda refrendar a nuestros compañeros de La Voz de Galicia.