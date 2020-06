El hombre que quiso matar a sus ídolos

No es el tiempo el que mata sino la fama. Es lo que le dijo un publicista a Toni García Ramón que, después de mil entrevistas a estrellas de Hollywood, ha comprobado que en muchos casos la premisa se cumple.

Cuando uno ha crecido admirando actores, actrices, directores de cine, no siempre es buena idea conocerles en persona. ¿Qué haces cuando conoces a John Carpenter, al que siempre has admirado, y te das cuenta de que es un gilipollas? ¿O a Scarlett Johanson y resulta que todo le parece aburrido (incluido tú)? Hombre, matarlos no. Es demasiado agresivo. Pero bajarles del pedestal en el que les tenías no es una mala opción (Toni ha entrevistado a algunos literalmente en un trono). La otra opción es escribir un libro como éste: “Mata a tus ídolos” (Catedral Edición), en el que recoge todo lo que realmente queremos saber de una entrevista y es: qué pasa entre bambalinas…

A veces un actor te asusta, como Jack Nicholson, y cuando le entrevistas resulta que tenías razones para temerle. No todos los días una estrella de Hollywood amenaza con lanzarte por la ventana como ha hecho con los muebles en algún hotel. O te sorprende como Donald Sutherland cuando, tranquilamente, te advierte de que tiene el día flatulento, que no te extrañes si escuchas algo raro durante la grabación.

Que Harrison Ford te robe el móvil y se lo lleve al baño con la grabadora en marcha. Eso ha pasado. Que te paren en un control del aeropuerto por lo que llevas dentro de una maleta que te ha regalado Tom Hanks. Eso ha pasado. Que Bill Murray te pida que compartas una pastilla con él… Eso tendrás que leerlo antes de escandalizarte.