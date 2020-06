Las preguntas canallas de Carrusel: "Ramos hizo bien al no ir a la reunión con el CSD porque era un paripé"

Los colaboradores de Carrusel Deportivo se han sometido a las preguntas canallas. Cuestiones comprometidas relacionadas con el deporte, en las que han tenido que mojarse.

¿Crees que Sergio Ramos hizo bien no acuiendo a la reunión telemática del CSD?

Talavera: "Se equivocó una vez más. El día que Sergio Ramos se de cuenta que no todo empieza y termina en él... Como representación de sus compñaeros debería haber acudido, se puso por delante de sus compañeros".

Pulido: "Sí, no era una reunión seria para hablar de temas serios, era para hacerse una foto, porque era un paripé. Hacer la foto para que todo el mundo viera que el gobierno tiene en cuenta a los futbolistas. Es importante en el vestuario, no en una foto con gente del Gobierno".

Dime para ti el nombre de un futbolista de primera al que nombrarías dentro de unos años Ministro de deportes o presidente del CSD

Antón Meana: "Juan Mata del United y Manu del Deportivo Alavés".

¿Quién echará más de menos al otro al otro, Cholo a Mono o Mono a Cholo?

Pablo Pinto: "El mono al Cholo, que el Cholo al Mono. El desgate de la relación profesional era medio/alto".

¿Quién llegará a ser mejor futbolistas, Ansu Fati o Jadon Sancho?

Axel Torres: "Jadon Sancho"

¿Firmarías ganar La Liga y no ganar la Champions, siempre que la Champions no la gane el Madrid?

Flaqui: "Después de tantas Ligas, eso no se firma, hay que ganar una Champions".

¿Te parece insolidario que presidentes como Las Palmas, Celta... hayan propuesto jugar con público?

Ponseti: "¿En un estadio de 40.000 espectadores no se pueden meter 10.000, sin que estén cerca, con todas las medidas de seguridad? Los americanos han demostrado que no hay porblemas en las salidas".

Iturralde: "No, insolidario es que las chicas no jueguen y que no hagan nada. Como esto es una empresa y cada uno ha mirado por su dinero, me parece lógico".

¿Te parece bien que el Madrid no juegue en el Bernabéu y se traslade al Di Stefano?

Pulido: "Me sorprendió la decisión y más tan pronto. Creo que La Liga española se merece jugar en el Bernabéu".

Romero: "En un mundo en el que la lógica no suele imperar, como es el mundo del fútbol, es una decisión lógica".

Dani Garrido: "Visualmente no es lo mismo ver el Bernabéu vacío, que Valdebebas vacío. Yo preferiría ver el Bernbéu (...) Quizá sea peor para los jugadores del Madrid y mejor para el visitante".



¿Pitar sin público es más o menos complicado para un colegiado?

Iturralde: "Mucho más difícil, ¿vosotros qué creéis que aprieta un público de Primera? Aprietan en Tercera División (...) El grado de concetración que te da el público no lo tienes".



¿Crees que casillas se presentará a la Federación finalmente?

Anton Meana: "Creo que no (...) Tenía muy pocas opciones, nuestra fuente son presidentes de territoriales, pero dicen que no hay ningun movimiento en nombre de Casillas, ni buscando vosotos (...) Creo que Rubiales no tendrá rivales en las elecciones"