Carlos Sainz: "¿Retirarme? Si hay un coche que me permita defender el título del Dakar, intentaré volver"

Este martes Carlos Sainz ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes debido a su prestigiosa carrera en el mundo del motor, no en vano fue nombrado hace poco mejor piloto de rallys de la historia.

No obstante, aunque sonó en varias ocasiones para este premio, lo ha alcanzado a la edad de 58 años. "Me he sentido muy reconocido siempre. Por supuesto que me gusta recibir el Princesa de Asturias pero siempre me he sentido respetado y con mucho cariño", comentó en 'El Larguero'.

Sainz reconoció que prefería no hacerse muchas ilusiones tras lo sucedido hace dos años. "Después de lo del 2018 he querido estar sin tener grandes expectativas. Me llevé una gran decepción en 2018 y no quería lo mismo, estoy muy orgulloso de entrar en esa lista tan bonita de premiados. Si no me lo daban este año pues hubiera sido parecido a lo que puse en las redes sociales en 2018. Es un jurado que lo tiene complicado, tienen que elegir un premio del deporte internacional, donde además a veces ser español no beneficia, pero lo tienen complicado y hay que respetar la decisión".

El madrileño dejó claro también que se siente con fuerzas por el momento para continuar. "Como dije hace poco si hay un coche que me permita defender el título de Dakar, intentaré volver. Pero esta pandemia está siendo complicada para todos".

Por último reconoció la ilusión con la que ha recibido la familia el fichaje de su hijo por Ferrari. "Ha sido una gran noticia para él, estaba súper ilusionado y muy contento. No es un piloto que lo haya tenido fácil, demuestra que las cosas hay que pelearlas y que para conseguir los objetivos nunca hay que bajar los brazos".