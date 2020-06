Unzué: "Voy a poder dar mi cariño, mi atención y ayudar con esta enfermedad que parece invisible"

Juan Carlos Unzué, ex portero y ex entrenador de LaLiga, ha anunciado que sufre ELA, una enfermedad neurogenerativa progresiva. Una enfermedad que afecta a las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal. Una dolencia sin cura y cuyas causas aún se desconocen. Hoy, a la 13:00 ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

Una rueda de prensa en la que ha llamado la atención su buen estado de ánimo: “Si hubiese estado en otro mental o anímico no os hubiese convocado. Me siento bien, me siento fuerte, creo que es un reto muy bonito y me siento un privilegiado por ello, voy a poder dar mi cariño y mi atención y poder ayudar con esta enfermedad que parece invisible”, explicaba Unzué.

📻❤️⚽ Nuestro compañero Carlos Matallanas, el cual también sufre ELA, le deja este mensaje a Juan Carlos Unzué en @ElLarguero



🙏🏻 "Va a ser muy importante tu aportación a esta lucha"



🙌🏻 "Carlos está ayudando muchísimo a todos los pacientes de ELA" pic.twitter.com/4mLJfIVzyF — El Larguero (@ellarguero) June 18, 2020

Aunque la noticia es muy reciente, el proceso hasta llegar al diagnóstico ha sido largo: “Empiezo a visitar los neurólogos hace cinco años (…) Empezaron a notar todos los síntomas que yo iba notando, los tres primeros años las sensaciones eran parecidas. Yo le pongo fecha el año que estuve en Vigo de entrenador, cuándo empiezo a notar una pérdida de fuerza (…) El verano pasado dieron el primer diagnóstico y lo confirmó la Doctora Povedano en este mes de febrero”.

En la actualidad, su vida se ha visto afectada, pero de forma leve: “A día de hoy me valgo casi para el 100% de las cosas que hago, pero voy notando la falta de fuerza (…) Me he adaptado a vivir a otro ritmo”.

Asegura que su objetivo principal es ayudar a todas las personas afectadas por esta enfermedad e impulsar la investigación de la misma: “Es una enfermedad cara, se que muchos compañeros de equipo tienen este problema y lo está padeciendo, no puede ser que una persona con esta enfermedad no se haga una operación para no ser una carga económica para su familia”.





Más información

