Charlize Theron ya fue heroína del cine de acción en la última entrega de Mad Max, la icónica saga de George Miller. De hecho, su personaje revolucionó de alguna manera el estereotipo de las mujeres en el cine de acción. Años después se atreve ella misma a crear una película de acción donde los personajes de mujeres siguen ese hilo marcado por Miller. La vieja guardia es su apuesta como productora y como actriz, un thriller de acción con superhéroes de carne y hueso que se estrena este viernes en Netflix.

"Siempre estamos buscando algo que nos aporte cosas nuevas, algo dentro del género y encontramos esta novela, que era justo lo que buscábamos. Además, yo soy actriz y pensé que era un reto emocionante poder interpretar a un personaje que hubiera vivido 600 años, además tan humana", nos decía Charlize Theron en una entrevista por Zoom, como todas las que las estrellas de Hollywood están concediendo en esta pandemia.

La actriz ha elegido a una directora para dar una vuelta al cine de acción. La elegida es Gina Prince-Bythewood, que hasta ahora no se había acercado al género. Sus anteriores películas, La vida secreta de las abejas y Beyond the lights, son dramas amorosos que se planteaban el rol de las mujeres. Es en La vieja guardia donde ha conseguido dar una vuelta a todas esas reflexiones. "Es importante que las mujeres también estemos detrás de este tipo de cine que, tradicionalmente, se ha asociado a los hombres. Es un cine para disfrutar pero los mensajes son muy potentes", explica la directora.

La vieja guardia cumple con esos requisitos que parece estar buscando Hollywood para romper con ese pasado extremadamente blanco y masculino que pesa a la industria. Un reparto global, de actores y actrices de distintos países, que muestra la diversidad del mundo, pero también de un país de inmigrantes como es Estados Unidos.

"Es alucinante lo global que es esta historia, tan diversa que conecta con todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Hay un gran mensaje detrás de esta película para la gente, más allá de ser una película de género", reconoce Charlize Theron.

Junto a Charlize Theron, la otra protagonista es la actriz afroamericana Kiki Layne, a quien vimos en El blues de Beale Street, la cinta de Barry Jenkins. Juntas a ellas actores y actrices como Chiwetel Ejiofor. Para el actor de 12 años de esclavitud, esta cinta de acción es un buen ejemplo de lo que tiene que hacer Hollywood de ahora en adelante. “Es un gran ejemplo de lo que se puede lograr y por qué la diversidad y la representación son muy importantes, y cómo pueden ser inclusivas. Porque se trata de incluir a la totalidad de la audiencia, no de excluir a alguien, sino de incluir a todos. Obviamente es bastante lógico que, en mi caso, creo que debería ser la dirección a seguir y me entusiasma ser parte de ello y continuar siéndolo”, explicaba semanas después del estallido del BlackLivesMatter.

Sobre el papel de las mujeres detrás de las cámaras, dice la actriz que se debe en parte al auge de las plataformas. "Las mujeres estamos haciendo más nuestro propio contenido. Ahora tenemos la tecnología, las plataformas y hemos tenido más acceso que con el modelo de estudios. Compañías como Netflix lo han convertido en una prioridad y ha dado esas oportunidades para las mujeres. El streaming ha sido bueno para las mujeres directoras que puedan contar sus historias", añade.

La vieja guardia es un thriller de acción convencional que juega con el drama de unos personajes marcados por su destino, como los viejos héroes clásicos. Un grupo de superhéroes de carne y hueso que llevan siglos protegiendo a la tierra. Son casi inmortales, como Aquiles, pero no pueden escapar de su destino, tampoco de los laboratorios farmacéuticos que quieren su cuerpo para experimentar y hacerse más ricos todavía. Han luchado en las Cruzadas, en las guerras mundiales y en infinidad de contiendas. Ahora se enfrentan a su propia desaparición.

La idea del héroe ha ido cambiando en las diferentes etapas de la historia. De las narraciones épicas de Homero, al teatro griego, a las novelas del siglo diecinueve, a los héroes religiosos, a las novelas del siglo XIX, a los superhéroes del cómic y del cine... La actriz sudafricana, ganadora del Oscar por Monster, lo tiene claro. "No quiero trivializar nada, pero con toda sinceridad, creo que los trabajadores de emergencias, son los superhéores ahora mismo. Todo lo que han tenido que hacer en estos últimos meses es impresionante. Si ellos no son unos superhéroes, no sé entonces quiénes lo podrían ser".

Para sus compañeros de reparto, el tema de la identidad de los héroes del futuro también es una de las bazas de esta historia. "Ojalá tuviéramos una vieja guardia espiritual. Pero hay mucha gente valiente en el mundo que se pone en primera línea, como los médicos que están luchando contra el coronavirus. Asumen muchos riesgos y, de hecho, algunos doctores se han contagiado por ayudar a los otros. Ese es el tipo de heroísmo que enfrentan", decía el actor belga Matthias Schoenaerts

"En el universo cinematográfico hay héroes y pueden cuidarnos, pero la realidad es diferente. Animar a la gente a ser héroes no es una imaginación, pueden serlo en pequeños círculos privados, nos podemos levantar ante las injusticias, las presiones o cualquier tipo de sufrimiento. Nos podemos levantar con bondad y humanidad en pequeños niveles, incluso con un alcance mayor, depende de nosotros, los humanos somos los que cambiamos el mundo. No son solo los gobiernos, nosotros mismos podemos hacerlo individualmente. El tiempo es ahora. Seamos un tipo de vieja guardia de alguna manera", añadía.

Y es que después de la pandemia de coronavirus, también cambia la manera en la que vemos a los héroes, y La vieja guardia presenta a unos personajes más realistas y pegados a la realidad.