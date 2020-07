Un sanitario español, voluntario para probar la vacuna de Oxford del COVID: "Vi el horror del pico del virus"

Joan Pons llegó a Inglaterra hace dos décadas y desde entonces ha pasado por diferentes ámbitos de la sanidad pública inglesa. Ahora trabaja como gestor enfermero especializado en proyectos informáticos en la ciudad de Sheffield. Al llegar el coronavirus se ofreció a trabajar en cuidados intensivos. Por entonces comenzaron a sonar los ensayos clínicos que la Universidad de Oxford estaba realizando en busca de una vacuna. Joan dio el paso y se ofreció voluntario para participar en la prueba.

Joan ha contado a Aloña Velasco que hace un mes le pusieron la vacuna: "Me han hecho un chequeo para ver cómo estaba y también un análisis para ver si he desarrollado anticuerpos y saber cómo está mi sistema inmunitario", cuenta en El Faro. Un mes después de ponerse la vacuna asegura que no nota diferencia: "Me he encontrado muy bien y todo marcha como debe marchar".

Joan no ha pasado el coronavirus a pesar de que trabaja como enfermero en primera línea, esa es una de las razones por las que la Universidad de Oxford ha buscado voluntarios como él, que tuvieran contacto con el virus. Este español residente en Sheffield se prestó para el experimento: "Yo he visto el horror en el pico del virus, la vida de mis pacientes se me escapaba de las manos... por este odio que le tengo al COVID-19 hizo que me hiciera voluntario. Pesó más lo que podía ganar que lo que podía perder. No lo dudé, quise poner mi grano de arena en esta batalla contra el COVID-19".

"Mi mujer estuvo tres días sin hablarme"

Joan cuenta que su familia no era tan optimista como él y su mujer se enfadó porque no le consultó la idea de prestarse voluntario para una vacuna experimental contra el virus: "Se lo dije ya cuando casi estaba hecho y estuvo tres días sin hablarme. Ahora ya estamos bien, me ha entendido y también me apoya".

Joan entró en este experimento en la fase 3, en la que participan miles de personas: "Fui voluntario porque recibí un mail de que buscaban en hospitales de todo el Reino Unido enfermeros de primera línea. El 5 de junio me pusieron la vacuna y aquí estoy, poniendo mi grano de arena para poder empezar 2021 con abrazos, porque quiero abrazar a mis padres y a todo el mundo".

Este enfermero español hace una "vida normal" aunque admite que tenía algo de "ansiedad" al pensar en los posibles efectos secundarios: "Me informaron de que en casos muy extremos podía sufrir un shock anafiláctico y la muerte... casi me levanto y me voy corriendo pero me quedé porque hay que ponerlo en perspectiva; si vas a comprar una aspirina a la farmacia también te pone de todo en el prospecto... pero la probabilidad de que termine pasando algo era muy pequeña. Hay más probabilidad de ganar la lotería a que me pasara algo. Pero ya ha pasado un mes y no me ha pasado nada; normalmente si pasa algo pasa en los primeros días".

Joan recuerda que no le han pagado "ni un euro" por prestarse voluntario a estas pruebas: "Lo he hecho porque soy altruista y porque no quiero que 2021 sea tan malo como 2020; no quiero que este COVID-19 dicte el futuro de la humanidad, quiero volver a tomar las riendas y mirar al futuro con esperanza y alegría".

